Перед арестом мэра Чебаркуля вандалы исписали город оскорбительными граффити в его адрес

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-07T15:31:21+03:00

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Следственный комитет уже полгода занимается уголовным делом Сергея Ковригина. Мэра Чебаркуля обвиняют в коррупции. По версии следствия, на откаты он заказывал публикации в СМИ для повышения имиджа. В народе о Ковригине говорили разное. Одни комплиментарно отзывались о нем, так-как тот долго трудился в соцзащите, другие — выражали агрессию через граффити.

— В Чебаркуле на домах, заборах, тротуарах стали появляться оскорбительные надписи в отношении главы города. Всего их было более 200. Исписали похабщиной беговую дорожку школы, где учится дочь Сергея. Я пошел в полицию, но после разговора с начальникам понял, что искать злоумышленников никто не будет, — рассказал брат обвиняемого Евгений Ковригин изданию Lentachel.

В СК считают, что в 2016 году Ковригин отдал отопительную систему города в частную фирму нужным людям. После этого в СМИ вышла серия имиджевых статей, которую оплатила компания, которой теперь принадлежали все коммуникации.

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ИСТОЧНИК KP.RU