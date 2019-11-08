2019-11-08T06:57:51+03:00
Общество

«Перепутал осень с весной»: в Челябинске зазеленела сирень

Рассказываем, надолго ли задержится тепло [прогноз погоды]
Ирина Фадюшина
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В середине недели в городе потеплело до +10 градусовВ середине недели в городе потеплело до +10 градусовФото: Ирина КАРЕЛИНА
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Из-за теплой погоды до +10 градусов в начале недели в Челябинске началась «весна». Так, наш корреспондент сфотографировал куст сирени, на котором стали появляться зеленые побеги.

Вынуждены вас огорчить, но аномально теплая погода уже закончилась. Еще вчера вечером в городе поднялся сильный ветер. Днем синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха +2.. +4 градусов, ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

В выходные ожидается переменная облачность, без осадков. По ночам столбик термометра будет опускаться до -10, днем — до нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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