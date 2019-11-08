Алексей Текслер поручил контрольно-счетной палате взять под особый контроль расход бюджетных средств

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-08T14:18:37+03:00

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— Хочу поблагодарить вас за участие в международном форуме высших органов финансового контроля, где вы выступили с докладом по Челябинской области. Не каждый регион получил возможность представить себя в таком кругу профессиональных международных аудиторов. Это говорит о том, что наша контрольно-счетная палата является уважаемой структурой, которой предлагают выступать на такой престижной площадке. — сказал губернатор на встрече с председателем контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексеем Лошкиным.

Алексей Текслер подчеркнул: главная задача КСП — контроль за расходованием бюджетных средств за региональной составляющей национальных проектов. Количество мероприятий, которые надо реализовать в ближайшие годы, будет расти, а объем финансов из федерального и регионального бюджетов — увеличиваться.

— Контроль за расходованием бюджетных средств — приоритет деятельности всех органов власти в целом и контрольно-счетной палаты Челябинской области в частности», — подчеркнул Алексей Текслер.

Председатель контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин сообщил, что в ноябре Челябинск станет площадкой для проведения стратегической сессии, которая будет организована Счетной палатой РФ.

— Результатом такой работы как раз будет создание конструкции для повышения эффективности взаимодействия всех участников, задействованных в реализации национальных проектов, — отметил Алексей Лошкин.

ИСТОЧНИК KP.RU