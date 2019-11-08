Озвучен приговор наемному убийце, который застрелил бизнесмена возле кладбища в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-08T15:51:27+03:00

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Убийство случилось неподалеку от Голубого карьера и Митрофановского кладбища в Челябинске прошлой осенью. Во время прогулки супругов по лесу неизвестный расстрелял главу семейства. Позже выяснилось, что того заказали киллеру жена и сын. Наемного убийцу осудили.

— Приговорили к 10 годам колонии строгого режима. На убийство он согласился за 400 тысяч рублей. Предоплату он получил в 2 000$ (120 тыс. руб.), — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

КП-Челябинск общалась с семьей погибшего. Они рассказали, что он был строгим главой семейства. При этом имел какие-то теневые доходы. По информации редакции, они связаны с отмыванием денег. Жена и сын сговорились на убийство, устав от семейного гнета и пытаясь заполучить накопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU