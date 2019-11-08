2019-11-08T16:35:22+03:00
Общество

В Челябинской области назначен главный дорожник

Чиновник начинал с простого дорожного рабочего
Ирина Фадюшина
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Алексею Нечаеву 36 лет. Фото: mindortrans74.ruАлексею Нечаеву 36 лет. Фото: mindortrans74.ru
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Министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области стал Алексей Нечаев, который с сентября возглавлял ведомство с приставкой «и.о.». Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе миндортранса.

Алексей Нечаев окончил в 2006 году Уральский филиал Московского автодорожного института по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В 2001 году попробовал себя в качестве дорожного рабочего. Работал в компании «Автодорстрой-1» начальником производственно-технического отдела. С 2010 по 2015 годы был заместителем начальника отдела проектирования, а затем начальником отдела производственно-технического надзора государственного предприятия «Челябинскавтодор». В миндортранс устроился в 2015 году начальником управления дорожного хозяйства.

Женат, воспитывает двух детей.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск сегодня ноября глава региона официально назначил руководителя одного из самых важных органов — министерства социальных отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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