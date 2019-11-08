«Нормальный так себя вести не будет»: в Челябинске буфет обвинил избитого депутата в хулиганстве

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-08T17:34:34+03:00

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Сеть «ОгоньВода» опровергла информацию об избиении депутата Тракторозаводского райсовета Александра Курочкина. Со слов руководства компании, у них не было посетителей с битами, а народный избранник зашел к ним с улицы уже с разбитым лицом.

Более того, за два дня до инцидента предпринимали сами заявили на депутата в полицию: кидался бутылками с балкона, во время заморозков вылил воду на крыльцо буфета, затем разбил вывеску.

— Заходил несколько раз в состоянии алкогольного опьянения, кричал, что он депутат, — рассказал Znak.com директор сети «ОгоньВода» Виталий Шуваликов. — Мы работаем полностью легально, у нас есть все лицензии и документы. И он об этом знает. Мы его просили вести себя прилично, но он не понимает. Нормальный человек так себя вести не будет.

Напомним, депутат был избит сегодня ночью. Со слов Александра Курочкина, каждую ночь, после того, как в 22 часа закрывается «Красное&Белое», любители выпить идут в «ОгоньВода». Веселье продолжается всю до четырех утра. На этот раз он решил сделать замечание, из магазина вышел парень с битой и ударил его, еще пятеро начали пинать его ногами.

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ИСТОЧНИК KP.RU