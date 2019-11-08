В центре Челябинска сносят первые «умные» остановки

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-08T18:02:11+03:00

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Возле Публичной библиотеки начали демонтировать зеленые остановки. Их установили 2,5 года назад. По сути, это были первые «умные» остановки в городе, начиненные Wi-Fi, розетками для подзарядки мобильников и интерактивной картой для построения маршрутов. Также в них были лавочки с подогревом.

Со временем конструкции оказались никому не нужными: компания-владелец не смогла их обслуживать. Мэрия не захотела брать их на баланс и распорядилась снести все остановки, которые сделаны не по дизайн-коду.

Напомним, установку остановочных комплексов на Публичке по обе стороны проспекта Ленина инициировала компания «Фортум». Тогда в энергокомпании заявили, что это первая точка большого проекта. Если павильон будет работать успешно, такие же со временем появятся по всему городу.

Первый конфуз произошел на открытии: зависла и система Wi-Fi, когда мэр Евгений Тефтелев не смог проложить на мониторе интерактивный маршрут от проспекта Ленина до ЧГРЭС. Как объяснили устроители праздника, слишком много смартфонов с выходом в Интернет враз скопилось.

Между тем, в Челябинске полным ходом монтируют новые остановки. Накануне их оценила врио мэра Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU