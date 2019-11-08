В выходные на дорогах Челябинской области ожидаются снег и гололед
Сегодня ночью и завтра днем в Челябинской области ухудшится погода. МЧС разослало сообщения южноуральцам.
— Ожидаются сильные осадки, переходящие в мокрый снег, — говорится в сообщении.
Выступили с предупреждением и дорожники.
— Ночью и днем 9 ноября в южной половине региона местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на дорогах — сильная гололедица! — сообщили в региональном миндортрансе. — Уважаемые водители! Пожалуйста, проявите осторожность, передвигаясь по автодорогам области. Соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны и взаимовежливы!
По прогнозам челябинского гидрометцентра, сегодня ночью ожидается -5..-10, в горах и низинах до -16 градусов. Завтра днем в регионе 0.. -5, в низинах до -8. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с.
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ МЧС:
Для пешеходов:
— Во время гололеда передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
— Пожилым людям рекомендуется использовать трость, с резиновым наконечником, или специальную палку с заостренными шипами;
— Подготовьте малоскользящую обувь. На подошву можно наклеить лейкопластырь или изоленту;
— Если вы поскользнулись, в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Для водителей:
— Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Помните: даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести к заносу;
— Другие водители заранее должны знать о ваших намерениях: заблаговременно включайте указатели поворотов и стоп-сигналы;
— Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины;
— Удерживайте увеличенную дистанцию. При скорости 30 км/ч — 15 м.;
— Проявляйте повышенную осторожность на пешеходных переходах;
— А лучше всего — воздержитесь от поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU