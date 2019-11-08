Шоумен из Челябинска предложил Якубовичу сыграть с ним в старую игру

СЕГОДНЯ 19:30 2019-11-08T19:31:00+03:00

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Помните историю ведущего Антона Брагина, который отправился на «Поле чудес» чтобы его бабушка передумала помирать? Сегодня Первый канал показал выпуск программы, в котором Леонид Якубович пожелал крепкого здоровья бабе Гале, которая перед этим несколько раз попадала в больницу, а заодно и другой бабушке Антона — Фае. Обе живут в Шадринске Курганской области.

Во время знакомства Антон Брагин рассказал, что «поле Чудес» — суперсемейная программа, который он смотрел с бабушками и родителями.

— Баба Галя, баба Фая, не болейте, пеките пироги, мы к вам приедем, — сказал Леонид Якубович.

Дяде Лене Антон привез напитки от челябинских мастеров, вязаную зеленую шапку и подсвечник в виде верблюда «с усами Якубовича».

Антон стал победителем в третьей тройке игроков и победил в финале, но отказался от суперигры. Челябинец выиграл синтезатор для сына, ноутбук для дочери и поездку в Санкт-Петербург. Брагин также предложил Якубовичу сыграть с ним в игру.

— Восстанавливаем русские народные игры, — сказал он, вручая дяде Лене длинную палку. — Нужно как можно дольше продержать палочку.

Якубович выиграл и получил в качестве приза деревянную ложку.

В завершении выпуска Антон Брагин сказал на камеру, что со стороны отгадывать слова кажется сложно — ни раз не отгадывал, сидя перед телевизором. Впрочем, ранее он говорил журналистам, что Якубович ему подсказывал.

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ИСТОЧНИК KP.RU