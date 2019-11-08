Шоумен из Челябинска предложил Якубовичу сыграть с ним в старую игру
Помните историю ведущего Антона Брагина, который отправился на «Поле чудес» чтобы его бабушка передумала помирать? Сегодня Первый канал показал выпуск программы, в котором Леонид Якубович пожелал крепкого здоровья бабе Гале, которая перед этим несколько раз попадала в больницу, а заодно и другой бабушке Антона — Фае. Обе живут в Шадринске Курганской области.
Во время знакомства Антон Брагин рассказал, что «поле Чудес» — суперсемейная программа, который он смотрел с бабушками и родителями.
— Баба Галя, баба Фая, не болейте, пеките пироги, мы к вам приедем, — сказал Леонид Якубович.
Дяде Лене Антон привез напитки от челябинских мастеров, вязаную зеленую шапку и подсвечник в виде верблюда «с усами Якубовича».
Антон стал победителем в третьей тройке игроков и победил в финале, но отказался от суперигры. Челябинец выиграл синтезатор для сына, ноутбук для дочери и поездку в Санкт-Петербург. Брагин также предложил Якубовичу сыграть с ним в игру.
— Восстанавливаем русские народные игры, — сказал он, вручая дяде Лене длинную палку. — Нужно как можно дольше продержать палочку.
Якубович выиграл и получил в качестве приза деревянную ложку.
В завершении выпуска Антон Брагин сказал на камеру, что со стороны отгадывать слова кажется сложно — ни раз не отгадывал, сидя перед телевизором. Впрочем, ранее он говорил журналистам, что Якубович ему подсказывал.
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ИСТОЧНИК KP.RU