В Копейске завернули шаурму в салфетку с крысами

СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-09T07:42:45+03:00

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Житель Копейска решил порадовать себя шаурмой и был очень удивлен, увидев, что аппетитный фастфуд завернули в салфетку с весьма неоднозначным рисунком — двумя крысами.

— Купил шаурму на пятаке и долго не мог понять подвоха. Теперь понял, — пишет копейчанин, поделившийся фото в группе «Копейск [В]Теме».

— Из мяса мышек или для мышек? — шутит в комментариях Михаил Новиков.

Пользователи вспомнили, что следующий год — год крысы. Вероятно, что владелец точки фастфуда, заранее закупил тематические салфетки.

В комментариях также напомнили о вреде шаурмы.

— Просто удивляюсь людям, которые до сих пор продолжают покупать эту гадость. Изначально в сфере такого общепита все поставлено на извлечение быстрой выгоды, которая достигается за счет дешевизны предложенного продукта. Не хочу сказать, что там скажем собачатина, но что ничего хорошего там нет это точно, скажем так, условно съедобное, — пишет Валерий Лаврентьев.

Но, кажется, даже крысы не смогли испортить аппетит копейчанам.

— После фото автора реально именно ее [шаурму] и захотелось! Купила и от души съела! — призналась Евгения Устинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU