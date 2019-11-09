2019-11-09T08:53:24+03:00
Общество

«Фуры буксуют»: после ночного снегопада образовались пробки на трассе М-5 в Челябинской области

В некоторых районах области прошел дождь
Ирина Фадюшина
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Дорога между Миассом и Златоустом. Фото: Влад Асмандияров/vk.comДорога между Миассом и Златоустом. Фото: Влад Асмандияров/vk.com
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Сегодня ночью во многих районах Челябинской области прошел снегопад. Автомобилисты жалуются на пробки в горно-заводской части трассы М-5. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движение от Чебаркуля до Златоуста, а также от Юрюзани до Усть-Катава.

— Там где-то фуру развернуло, дальнобойщики сказали. Поэтому проще через города ехать, — пишет Екатерина Аксентьева.

— После Миасса в сторону Златика все стоит. Развернулись, едем через Миасс, — пишет Анастасия Хазиева.

— На Уфу после Миасса встали, — пишет Василий Иванов. — Скользко, фуры буксуют. Можно потихоньку справа слева на легковой объехать. Дорога не очищена. После Уреньги снега нет, почти сухо. Машин мало.

— Фуры стоят. К Усть-Катаву уже без карманов. Движение одной полосой. Ехать не стоит, — пишет Юлия Кирсанова.

Дорожники просят водителей быть аккуратными и не выезжать на летней резине.

— В ночь на 9 ноября, как и предупреждали синоптики, в Челябинской области наблюдались сложные метеоусловия. Осадки в виде снега и минусовые температуры в горнозаводской зоне, Пластовском, Чесменском, Агаповском и Верхнеуральском районах, — сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. — Устойчивые +3 градуса и дождь в Бредах. А в Варне, Карталах и Кизиле ночью прошел дождь, а утром снег.

На дорогах регионального значения (кроме федеральных трасс) ночью работали 113 единиц техники.

Пробка на трассе М-5 в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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