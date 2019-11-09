Из-за снегопадов на дороги Челябинской области вывели дополнительные экипажи ДПС

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-09T15:57:48+03:00

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В связи с затруднениями движения на трассе М-5, были выведены дополнительные экипажи ДПС. Они обеспечивали проезд дорожной техники и помогали водителям.

— Сегодня ранним утром на федеральной трассе М5 «Урал» в районе городов Усть-Катав и Юрюзань, в результате выпадения осадков в виде мокрого снега, наблюдалось незначительное затруднение движения грузового транспорта, обусловленное неготовностью большегрузов к движению в условиях зимнего времени, из-за установленных на них колес с летним протектором, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — К 9 часам утра движение грузовиков было полностью восстановлено. Легковые автомобили двигались бесперебойно.

По информации областного миндортранса, помимо горно-заводской зоны снегом завалило Магнитогорск, а также Агаповский район — там высота сугробов достигла полметра.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» затруднено движение на М-5 в районе поворота на Миасс.

По прогнозу челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, на Южном Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Завтра утром ожидаются туманы, изморозь. На отдельных участках дорог — гололедица, в горных районах пройдет небольшой снег. Ночью ожидается до -20, днем потеплеет до нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU