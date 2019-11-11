Желтые ботинки и именная куртка: в Челябинске живет модная собака-блогер

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-11T08:25:36+03:00

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Челябинка Наталия Моругина ведет веселый блог от имени своего питомца Бронсона. По ее словам, хвостатый и сам бы не прочь писать посты, но не может — «у него лапки». У пса насыщенная жизнь, контента хватает: Бронсон победитель выставок, счастливый отец и модник — его гардеробу завидуют даже хозяева.

В его инстаграме посты про прогулки, прививки, зоошопинг, хвостатых друзей, корм и многое другое, что волнует современного собакена.

Бронсон ходит на прогулку в именной курточке. Фото: соцсети

— Сначала я размещала посты у себя в блоге. Но весной попала в больницу. Лежать без дела мне сложно. Записалась на курс по продвижению в «Инстаграме».Полученные знания я решила применить на новом аккаунте. Так Бронсон и стал блогером, — говорит Наталия.

Благодаря блогу у Наталии и ее питомца появились друзья-собачники из разных уголков России.

Подробнее о хвостатом пользователе «Инстаграма» вы можете почитать в нашем материале «Модный блогер по имени Бронсон: по Челябинску ходит пес в желтых ботинках».

Образ дополняют стильные и яркие ботинки. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU