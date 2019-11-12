Гомер Симпсон борется с автохамами в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:00 2019-11-12T06:05:43+03:00

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Жители Челябинска заметили на ул. Салавата Юлаева необычный парковочный барьер: кто-то раскрасил его в виде головы персонажа популярного мультфильма «Симпсоны». То ли это сам Гомер Симпсон, то ли его сосед Нед Фландерс — люди не поняли. Однако, ярко-желтый ограничитель видно издалека. Фото попало в соцсети.

— Креативненько! — оценили пользователи «ВКонтакте». — Надо везде таких понаставить!

Кстати, на улицах Челябинска можно увидеть немало интересных рисунков. Напомним, что команда «Челябинского урбаниста» разрисовывает ржавые коммуникационные шкафы. А еще в городе появилось много профессиональных граффити на фасадах домов. Правда, не всегда челябинцы понимают их смысл.

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ИСТОЧНИК KP.RU