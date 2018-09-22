ТОП-10 шкафов «Челябинского урбаниста»

СЕГОДНЯ 03:55 2018-09-21T14:00:53+03:00

Сначала ящики преображали в центре, но затем стали облагораживать объекты в удаленных районах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полсотни ржавых шкафов с проводами больше не уродуют Челябинск, не становятся еще одной поверхностью, куда можно налепить объявление. Красоту рисует команда «Челябинского урбаниста». Год назад Лев Владов вместе со сподвижниками придумали и начали превращать безликие ящики в арт-объекты. Газета «Комсомольская правда» — Челябинск» приготовила ТОП ящиков «Челябинского урбаниста».

Деньги на раскраску всех шкафов дали челябинцы. Раскрасить один объект сегодня стоит около 8 000 руб. Помочь можно любой суммой.

1. Самый первый. Крадущий тигр притаился у гимназии №1 на Красной. Его автором стал известный граффити-художник Тимур «Бразилец».

2. Прогремевший на всю страну. Портрет изобретателя Илона Маска на коммуникационном шкафу выложил себе в Инстаграм Юрий Дудь. После этого о работе челябинцев написали десятки изданий.

3. Неоднозначный. Портрет Черной мадонны можно увидеть на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского. Сами урбанист окрестили его будущим «местом, с которым все фоткаются». В комментариях многие высказывались в духе «Вау!», но нашлись и те, кто сделал замечание, дескать лучше было продолжать рисовать нейтральные картинки.

4. Заряд на эффективную работу. Со временем арт-экспансия начала выходить за пределы Центрального района. Белокурый рабочий каждое утро встречает чиновников администрации Тракторозаводского района.

5. Мемный кот. Этот толстый кошак (не толстый, просто у него кость пушистая!) в слюнявчике перекочевал на ящик с популярной в сети картинке. Никакого тайного смысла не ищите. Это просто прикольный кот. Его можно найти рядом с остановкой Академика Королева.

6. Подарок болельщикам. Что еще рисовать напротив ледовой арены, которую половину дней в году осаждают болельщики челябинского «Трактора»? Персонажей из старого мультика «Шайбу, шайбу!».

7. Пророческий. Милые бобры купаются напротив огромной школы в Парковом. Через пару дней после появления рисунка в районе случился потоп, и жители стали шутить, что на ящике изображена метафора жизни в районе.

8. Сломавшие систему. Урбанисты считают, что хулиганы ни за что не покусятся на арт-объект, ведь им по нраву пустые стены. Первым пал «Рабочий и колхозница». Его залепили плакатом новогоднего представления. Самое странной, на наш взгляд, что организаторы шок в ответ на замечание дали ответ в духе: «Еще неизвестно что хуже: реклама или полулегальные граффити».

На этом же перекрестке через дорогу была нарисована дивная птичка. Но ее закрасили серой краской, когда усердно приводили город в порядок перед чемпионатом по танцам. Сейчас граффити восстановлено.

9. Самый дерзкий. Вы только посмотрите на этих опасных птиц! Лучше с ними не связываться. От таких ничего доброго, лучше просто улыбнуться и идти мимо.

10. Указующий. А заодно, пробуждающий интерес к истории города. На Кировке возле особняка Злоказовых на шкафу изображены портреты братьев. Они жили во второй половине XIX века, были крупными промышленниками: производили сукно, вина и держали мельницы.

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