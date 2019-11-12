2019-11-12T07:22:56+03:00
Общество

Уродливые трубы в парке Плодушка в Челябинске предложили превратить в питона

Местные жители ищут варианты решения проблемы
Андрей АБРАМОВ
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На Плодушке труба идет прямо по новой пешеходной тропинке. Фото: Александр СмольниковНа Плодушке труба идет прямо по новой пешеходной тропинке. Фото: Александр Смольников
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Минувшим летом в Челябинске начали реконструкцию парка Плодушка. Место с богатой историей — рядом расположен старинный монастырь, а в советские годы здесь работали ученые-ботаники. Жители всего Ленинского района любят ходить сюда на прогулки, хоть облагороженные тропинки здесь появились всего пару месяцев. Но когда реконструкцию закончили, люди ахнули: вдоль маршрута для променада и прямо по нему проложили уродливую теплотрассу.

На самом деле трубы появились еще до благоустройства. Компания «Фортум» спилила кленовую аллею ради коммуникаций. Цель была благой — нужно было срочно проложить трубы, чтобы район не остался без тепла. Взамен спиленных высадили молодые деревья. Однако почему проектировщики парка, когда прокладывали дорожки не подумали, что они пройдут по теплотрассе — остается загадкой.

В администрации района говорили, что получали жалобы жильцов и в курсе проблемы. Тем временем, неравнодушные жители района уже начали действовать. В соцсетях в группе «ЛенСовет74» сначала провели опрос, а затем отобрали самые популярные и реалистичные варианты того, что можно сделать с трубой.

— Сейчас в сообществе запустили голосование. Есть варианты закрыть трубу баннерами с фото природы, разрисовать ее под гигантского питона Каа, сделать навес, с которого пустить вьющиеся растения или вовсе обвести трубы лианами, — рассказал КП-Челябинск неравнодушный житель района Александр Смольников.

Предложения активисты передадут чиновникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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