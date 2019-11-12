2019-11-12T14:28:42+03:00
Происшествия

Покончившая с собой после побега детей жительница Челябинской области никогда не водила их в школу

Из-за психического расстройства женщина никуда не пускала сына и дочерей
Андрей АБРАМОВ
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Блондинка на фото: 20-летняя дочка, которая выкрала младших брата и сестру из дома-тюрьмы.Блондинка на фото: 20-летняя дочка, которая выкрала младших брата и сестру из дома-тюрьмы.
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Семейная драма в Усть-Катаве Челябинской области. В семье Азизовых покончила самоубийством мать после того как из дома сбежали трое детей: две дочери (20 и 11 лет) и 15-летний сын. Перед смертью челябинка подожгла собственный дом. На решение женщины по данным «Комсомолки» повлиял поступок подростков: дети жили в изоляции от внешнего мира и на прогулку выходили исключительно с матерью. Лишь у старшей дочери в тайне от родительницы был смартфон.

— Погибшая страдала манией преследования. Считала, что если детей выпустит на улицу, то с ними может произойти что-то плохое. Поэтому прятала их, не водила в школу, — рассказал КП-Челябинск прокурор Усть-Катава Денис Семенов.

Гособвинитель подтвердил, что мать нигде не работала, на жизнь зарабатывала пошивом одежды на дому.

— В 2008 году она забрала документы из школы на старшую дочь, которой сегодня уже 20 лет. Сказала, что будет переезжать в Башкирию. Остальных детей в школу или садик не водила. Поэтому информации о них нигде не было. Соседям говорила, что детей отдала на воспитание старшей дочери от первого брака, которая живет в Татарстане. Ей сейчас 33 года, — сообщил Семенов.

Прокурор подтвердил, что у родителей есть отец, он на заработках в Кургане. Состоял ли он в отношениях с Диной, собеседник редакции затруднился сказать.

— Знаем, что он периодически отправлял деньги на содержание детей.

Семейная драма в Усть-Катаве. Обсуждаем с психологом Жанной Кульковой в эфире радио КП-Челябинск. Подкаст от 12.11.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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