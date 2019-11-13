Дети, которые сбежали от одержимой матери в Усть-Катаве, занимаются с психологами
Громкая история в Челябинской области началась с пожара 7 ноября: загорелся частный дом на окраине Усть-Катава, а в сарае во дворе нашли тело женщины. 55-летняя Дина Азизова наложила на себя руки после того, как от нее сбежали две дочери и сын. Оказалось, что детей мать держала взаперти. Сейчас с подростками работают психологи.
— По медицинским показаниям дети в больнице (у них ОРЗ — прим.ред.). К работе подключился квалифицированный психолог. Дети пройдут комплексное медобследование, — сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.
Чиновники также отметили, что семья не стояла на учете в органах соцзащиты. По данным КП-Челябинск, о детях Азизовых вообще не знали школы и больницы. Еще 11 лет назад мать забрала из школы документы на дочь Дарину, сообщив, что переезжает в Башкирию. Сегодня девушке уже 20 лет. Сына, которому сейчас 15 лет, и дочь, которой исполнилось 11 лет, она никогда не водила в школу или поликлинику.
Прокурор Усть-Катава Денис Семенов сообщил КП-Челябинск, что у женщины была мания преследования. Знакомый с ситуацией чиновник местной администрации, который попросил не указывать его имени, назвал причиной расстройства матери — разочарование в старшей дочери, которая попала в тюрьму.
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Детей нашли быстро: весь прошлый день перед пожаром провели в полиции, а затем в больнице. Оказалось, что старшая дочка Дарина выкрала младших брата и сестру (15 и 11 лет). Мать написала заявление в полицию, беглецов нашли, но отдавать родительнице не стали — дети рассказали дикие подробности. (далее)
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