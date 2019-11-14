Челябинских чиновников отправили лесом в школу
Активисты Общественного народного фронта решили пройти опасные школьные маршруты вместе с представителями районных администраций и полицией. Рано утром, затемно, когда дети идут на уроки,они начали свой путь от дома третьеклассника Платона в Парковом-2.
Вместе с мальчиком участники акции прошли через километр неосвещенной лесополосы, промышленную зону, мимо заброшенных киосков. Итого 3 км. Это очень много, поэтому иногда дети решают срезать дорогу.
— Тогда они идут вглубь леса, где даже крикнешь — никто не услышит, — говорит мама Платона Мария Антошенкова.
В темной лесополосе можно встретить асоциальных личностей. А еще здесь нередко замечают странные автомобили, которые просто стоят с заведенным двигателем. Все это очень пугает взрослых и детей. Но альтернативного безопасного пути нет.
Это лишь одна из десятков опасных школьных тропинок в Челябинске.
- Нужно сделать маршруты детей максимально безопасными: какие-то участки подсветить, где-то сделать тротуар. Мы обсудим ситуацию с представителями исполнительной власти и полицией. Составим реестр опасных объектов и передадим главе региона, — рассказал представитель ОНФ в Челябинской области Владислав Халамов.
С родителямии полицией не страшно. Фото: ОНФ
Напомним, по всей России пошел флешмоб #ДойтиДоШколы. Его запустили в соцетях после убийства третьеклассницы из Саратова, чей путь в школу лежал через гаражи.
В редакцию КП-Челябинск также пришло немало жалоб на опасные школьные маршруты. Наш корреспондент прошла одной из этих тропинок, где ее чуть не загрызли собаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU