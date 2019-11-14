Челябинских чиновников отправили лесом в школу

14 Нояб. 04:20 2019-11-14T04:20:15+03:00

Вот такая дорога в школу. Фото: ОНФ

Изменить размер текста: A A

Активисты Общественного народного фронта решили пройти опасные школьные маршруты вместе с представителями районных администраций и полицией. Рано утром, затемно, когда дети идут на уроки,они начали свой путь от дома третьеклассника Платона в Парковом-2.

Вместе с мальчиком участники акции прошли через километр неосвещенной лесополосы, промышленную зону, мимо заброшенных киосков. Итого 3 км. Это очень много, поэтому иногда дети решают срезать дорогу.

— Тогда они идут вглубь леса, где даже крикнешь — никто не услышит, — говорит мама Платона Мария Антошенкова.

В темной лесополосе можно встретить асоциальных личностей. А еще здесь нередко замечают странные автомобили, которые просто стоят с заведенным двигателем. Все это очень пугает взрослых и детей. Но альтернативного безопасного пути нет.

Это лишь одна из десятков опасных школьных тропинок в Челябинске.

- Нужно сделать маршруты детей максимально безопасными: какие-то участки подсветить, где-то сделать тротуар. Мы обсудим ситуацию с представителями исполнительной власти и полицией. Составим реестр опасных объектов и передадим главе региона, — рассказал представитель ОНФ в Челябинской области Владислав Халамов.

С родителямии полицией не страшно. Фото: ОНФ

Напомним, по всей России пошел флешмоб #ДойтиДоШколы. Его запустили в соцетях после убийства третьеклассницы из Саратова, чей путь в школу лежал через гаражи.

В редакцию КП-Челябинск также пришло немало жалоб на опасные школьные маршруты. Наш корреспондент прошла одной из этих тропинок, где ее чуть не загрызли собаки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

ИСТОЧНИК KP.RU