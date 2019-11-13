Застрявший в Бельгии на четверть века житель Челябинска вернулся к маме

13 Нояб. 15:11 2019-11-13T15:11:09+03:00

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Четверть века назад челябинец Анатолий подался в Европу искать сытой жизни. Но счастье длилась недолго. Мужчина потерял работу, дом и семью. Он остался на улице и фактически бомжевал. Вернуться в Россию Анатолий не мог, так как выехал по советскому паспорту, а российский не получил.

— Сын остался человеком без гражданства. Поэтому я обратилась за помощью к бывшему омбудсмену Маргарите Павловой. Она помогла нам выправить документы и вернуть сына домой, — рассказала КП-Челябинск мать Анатолия Тамара Ивановна.

Из Челябинска Анатолий уехал молодым парнем. Фото: пресс-служба омбудсмена.

Подчиненные омбудсмена нашли в архивах публичной библиотеки трудовую книжку мужчины — там Анатолий проработал недолго, когда выпустился из школы. Этот документ помог признать российское гражданство мужчины. Ему сделали российский паспорт и на деньги Бельгии переправили домой.

Встреча с мамой была очень трогательной. Женщина не сразу узнала сына, который уехал из Челябинска молодым парнем. Общаться с прессой Анатолий не хочет. Рад, что просто вернулся домой, и собирается начать новую жизнь. На первых порах пойдет работать таксистом.

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ИСТОЧНИК KP.RU