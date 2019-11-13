СК и прокуратура проверят органы опеки и полицию, которые не знали, что мать 10 лет держала детей в Челябинской области
Громкая история из небольшого города Усть-Катав Челябинской области продолжает быть в центре внимания всех служб. На этот раз к изучению обстоятельств дела подключился следственный комитет. Они проверяют обстоятельства самоубийствы Дины Азизовой. Женщина покончила с собой после того как от нее убежали трое детей. Известно, что последние 10 лет они не покидали периметр частного дома.
— Оценим действия работников соцслужб и органов опеки, которые обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Кроме того, прокуратура намерена поинтересоваться работой местного участкового. Ведь на его территории жила семья-призрак. О существовании детей никто кроме матери и отца не знал.
КП-Челябинск разобралась, могла произойти эта страшная история.
ИСТОЧНИК KP.RU