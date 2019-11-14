Закрытый в Челябинске пансионат для престарелых заподозрили в криминале

14 Нояб. 23:16 2019-11-15T14:02:53+03:00

Стариков не пускали на улицу и запирали на засовы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За три года здесь умерли 50 возрастных постояльцев

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Cиловики проверят историю каждого старика, эвакуированного в четверг, 14 ноября, из пансионата для пожилых «Золотая осень», сообщает Znak.com. Есть подозрение, что престарелых свозили сюда умирать. За три года работы здесь похоронили 50 человек.

До этого четверга в пансионате жили 54 старика, половина из них — лежачие. Часть пенсионеров признались, что оказались тут против против собственной воли. Кто-то даже подумывал о побеге. Только осуществить его было практически невозможно — мобильные средства связи у стариков отнимали, на окнах было не открыть даже форточки, а комнаты запирались со стороны коридора на засов. Стариков не выводили на улицу и кормили баландой. Медика в заведении не было, но постояльцев поили седативными препаратами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743962" frameborder="0"></iframe> 54 пенсионера были в срочном порядке эвакуированы из дома престарелых в Челябинске.

Одинокие старики признаются, что не знают, кто сдал их в этот приют, кто живет в их квартирах и получает их пенсии.

Так что оперативникам предстоит найти много ответов.

Челябинский пансионат «Золотая осень» открыла предприниматель из Ижевска. Она имеет аналогичный бизнес и в других городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU