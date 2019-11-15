2019-11-15T08:35:28+03:00
Общество

В Челябинском Фонде обязательного медицинского страхования новый руководитель

Алексей Текслер утвердил кандидатуру Агаты Ткачевой. В недавнем прошлом она - главврач крупной больницы
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Главврач ГКБ №8 Агата Ткачева стала директором территориального отдела Фонда обязательного медицинского страхования. Фото: medpalata74.ruГлавврач ГКБ №8 Агата Ткачева стала директором территориального отдела Фонда обязательного медицинского страхования. Фото: medpalata74.ru
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Агате Ткачевой 45 лет. С красным дипломом она окончила Челябинскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Отучилась в аспирантуре и защитила кандидатскую диссертацию. Врач-гастроэнтеролог по специальности, работала в областной больнице. Последние годы Ткачева руководила городской больницей № 8 в Челябинске. В больнице работает отделение гемодиализа. Ткачева добилась проведения ремонта и оснащения отделения новым оборудованием экспертного класса.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал кандидатуру Агаты Ткачевой на должность директора территориального фонда обязательного медицинского страхования региона.

Перед своей командой губернатор Челябинской области поставил крайне ответственную и непростую задачу: вывести систему здравоохранения региона на современный уровень, наведя порядок во всех звеньях ее структуры, начиная с первичного. Предстоит стоить и ремонтировать больницы и поликлиники. Везде нужно внедрять практику «бережливой поликлиники», когда внимание к пациенту, его времени и качеству обслуживания — максимальны.

Поручения Текслера Ткачевой — навести порядок в системе обязательного медицинского страхования в регионе, обеспечить южноуральцам право и гарантии бесплатного оказания медицинской помощи и доступную и качественную медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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