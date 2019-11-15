В Челябинске из квартиры безумной старушки вывезли два грузовика мусора, но она снова захламляет ее

15 Нояб. 08:51 2019-11-15T08:53:22+03:00

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Клининговая компания навела порядок в квартире психически нездоровой жительницы дома по адресу Блюхера,7а. Старушка накопила горы мусора в полтора метра высотой. После уборки она вернулась домой и взялась за старое.

— Соседи даже рассказали, что она напугала мальчика, который шел выносить мусор из своей квартиры, бросилась к нему со словами: «Отдай мне мой мусор!», — говорит Екатерина Тефтелева, помощник депутата Челябинской гордумы Максима Калинина.

Калинин и его команда вышли на родственников пенсионерки, убедили их отправить бабушку на обследование. А также договорились, чтобы квартиру очистили от хлама и пристроили в приют девять собак. По словам соседей, старушка морила псов голодом и привязывала к трубам, чтобы они не нападали на нее.

Родственники жизнью пенсионерки не интересуются. Как рассказал КП-Челябинск житель дома Илья, во время уборки бабушка жила в бродягами в заброшенной двухэтажке, а вовсе не у внука.

Квартира ее два раза горела, ремонт потом никто не делал. Часть стекол отсуствует. Газ перекрыт, старушке не на чем готовить еду.

— Бабушка ветеран труда. С ее слов, которые пока не подтверждаются, детство у нее прошло в блокадном Ленинграде. Это можно проверить, сделав запросы в архивы, — добавила Екатерина. — Но в любом случае, это пожилой несчастный человек, и мы эту ситуацию не оставим.

Подробности этой истории вы можете прочитать в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743802" frameborder="0"></iframe> В Челябинске старушка накопила в квартире гору мусора высотой в полтора метра.Видео: Антон Пустозеров

ИСТОЧНИК KP.RU