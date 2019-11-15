Жителю Челябинска продали iPhone с дефектами за 100 тыс. руб.

15 Нояб. 09:07 2019-11-15T09:10:05+03:00

В смартфоне за 100 тыс. руб. проблемы с герметичностью и камерой. Фото: Ирина Фадюшина

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Челябинец нашел серьезный изъян в новом iPhone 11 Pro Max. Навороченная камера смартфона за 100 тыс. руб., которую хвалит производитель, делает фотографии с белыми пятнами в темное время суток. Оказалось, что это пыль, которая попала прямо под стекло камеры.

— Если компания заявляет, что новые смартфоны защищены от попадания воды и пыли по новейшим стандартам, как пылинка могла оказаться внутри? Или она попала на заводе при сборке? — недоумевает владелец Игорь.

Челябинец уже позвонил в службу поддержки Apple. Что сказали в сервисном центре и на что жалуются другие обладатели дорого гаджета, — читайте в нашем материале.

Пыль на камере дает белые пятна.Фото: Ирина Фадюшина

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ИСТОЧНИК KP.RU