«Мыли трижды в день. Кормили пирогами и котлетами»: дети постояльцев скандального дома престарелых в Челябинске ответили на претензии ревизоров

15 Нояб. 15:09 2019-11-15T15:09:27+03:00

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Сотрудники соцзащиты обсуждают между собой пансионат для пожилых людей и инвалидов «Золотая осень», из которого экстренного вывезли всех постояльцев:

— Представляешь, там было всего два туалета на 50 человек, — говорит одна женщина.

— Но теперь-то всех определили в стационары, — отвечает другая.

В беседу вмешивается посетительница:

— Я сама недавно лежала в муниципальной больнице. На 60 человек два туалета: мужской и женский. Питание совсем не домашнее. Так чем там лучше? — возмущается жительница Челябинска Ольга Линькова.

Ее мама, страдающая деменцией и нуждающая в контроле круглые сутки, жила в пансионате «Золотая осень» до его закрытия.

— Я не верю в то, что про него говорят: антисанитария, плохое питание и т.д. Стариков там мыли три раза в день: после завтрака, обеда и ужина. А еду я сама не раз пробовала. И мясо давали, и котлеты, и макароны-по флотски. Даже пирожки пекли, — рассказала КП-Челябинск Ольга Линькова.

Подробнее о жизни в доме престарелых и почему его закрыли читайте в материале «Неправда! Там чисто, и кормят котлетами»: за скандальный дом престарелых в Челябинске вступились дети его постояльцев».

ИСТОЧНИК KP.RU