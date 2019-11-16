2019-11-16T21:37:44+03:00
Общество

«Потянуло на гулянки»: южноуральцы считают, что дети из Усть-Катава, жившие взаперти, сами виноваты в трагедии

Своим побегом они довели мать до срыва [Первая реакция]
Валентина ВАГАНОВА
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Дарина (слева) и ее мать (справа). Фото: соцсетиДарина (слева) и ее мать (справа). Фото: соцсети
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В Челябинской области продолжает греметь история многодетной семьи из Усть-Катава. 55-летняя Дина Азизова 10 лет удерживала под замком своих детей: двух дочек 20 и 11 лет и 15-летнего сына. Ребятам удалось сбежать. А через сутки мать покончила с собой и подожгла дом.

КП-Челябинск удалось поговорить с парнем, который помог выбраться детям из заточения. Он рассказал, что старшая дочь Дарина выходила гулять, когда матери не было дома, и сидела в интернете. Дарина жаловалась, что родительница запрещала им красиво одеваться, думала, что сбегут. Читатели КП прокомментировали эту публикацию:

— Мать держала дочку взаперти, но дочка волосы обесцветила, фото делает в парике и корсете, наверное, в соцсети выкладывала. Она этот побег и замутила, и младших взбаламутила — созрела видать, на гулянки потянуло. Почему дети сейчас вырастают такие бесчувственные, родителей не понимают? Неужели не видела, как матери трудно одной троих детей тащить, может и перегибала палку в воспитании, но ведь ради детей жила. Жалко женщину, не смогла пережить такого предательства, психика не выдержала. Дети сами себя наказали.

— Со временем поймут свою ошибку, но, к сожалению, мать этим не вернешь. Теперь им с этим жить!

— Теперь Дарина, которой не давали красиво одеваться, будет сама заботиться о младших. Жить будут на пособия. Впрочем, может она даже работу найдет, хотя вряд ли. Одеваться будут красиво, если получится, конечно.

— Довела мать капризами. Вела бы себя хорошо, все делали с мамой вместе: и ездили, и ходили по магазинам, и шили. Замуж бы вышла со временем. Куда спешила, спрашивается?

— Скорее всего, не разрешали вызывающе одеваться, потому что к скромности приучали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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