Парень, который помог выбраться из «детской тюрьмы» в Челябинской области: «Мать запрещала красиво одеваться, думала, что сбегут»

Маленький Усть-Катав на западе Челябинской области подарил стране громкую, но жуткую историю. 55-летняя Дина Азизова много лет удерживала под замком троих детей: двух дочек 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына. Ребятам удалось сбежать из заточения, а через сутки мать покончила с собой и подожгла большой коттедж. Дом минимум десять лет был почти единственным местом, которое изо дня в день видели дети.

Побег организовала 20-летняя Дарина после того, как мать увидела, что девушка без спроса зарегистрировалась в соцсетях и переписывается с парнем. Интернет в семье был под строгим контролем: можно было смотреть лишь мультики на YouTube и разговаривать по телефону с родными — отцом и старшей сестрой, которые живут в других городах — все только в присутствии мамы Дины.

После ссоры с родительницей Дарина дождалась, когда мать уйдет в магазин, схватила брата и сестру и кинулась прочь от страшного места. Ребята приехали к Вячеславу Короткову. Парень два года назад познакомился с Дариной в соцсетях и с тех пор периодически общался.

«У НЕЕ БЫЛ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, НО ЭТО НЕ Я»

— Она сама вызвала такси и приехала. Я встретил их у крыльца, забрал коробку с вещами. Только не пишите, что я ее парень. У нее был парень, и это не я! Подчеркиваю, парень был, но они видимо расстались. Не знаю, почему и как у них протекало общение. Я просто друг, — рассказал КП-Челябинск Вячеслав.

Вячеслав два года переписывался с Дариной.Фото: из архива героя публикации.

Ребят Слава покормил, начал расспрашивать.

— Через несколько часов ко мне приехали полицейские — узнали, где Дарина. Ей на телефон кто-то звонил до этого, видимо, мать номер дала. Полицейские опросили всех и оставили ребят ночевать у меня. А на следующий день приехали из соцзащиты и увезли их.

До этого момента Вячеслав с Дариной встречались пару раз возле ее дома — гуляли.

— Когда мама ее выходила. Но встречи были недолгими — она спешила вернуться раньше матери. В общении она был нормальной. Очень тихая, воспитанная девушка. Хотя иногда было такое, что я не понимал некоторых ее шуток или каких-то слов, которыми просто давно никто не пользовался. А иногда мне ей приходилось объяснять какие-то моменты. Еще она пропадала из Сети надолго, могла не заходить на страничку по нескольку дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743513" frameborder="0"></iframe> Организовавшая побег дочь рассказывает о жизни за забором особняка.Видео: «Усть-Катавская неделя»

НЕ ЛЕЗТЬ В ЧУЖУЮ СЕМЬЮ

Вячеслав рассказывает, что Дарина жаловалась — мама не разрешает носить ей красивые вещи.

— Понимаю, логика странная, но она считала, что если дочь будет красиво одеваться, то может убежать из дома. Вообще Дарина рассказывала, что в школу только начальную ходила. Но совать нос в чужие дела не принято, поэтому я не вдавался в подробности. О том, что ее брат и сестра вообще не выходили из дома, я не знал.

Хотя Вячеслав признается, что истории Дарины звучали дико и он все же думал куда-нибудь пожаловаться.

— Хотелось, но как я и сказал — чужие дела... Семья чужая, не стал лезть. Но когда узнал, что ее избивает мать, сказал: «Если не решишься подать заявление, то это сделаю я».

В итоге все закончилось групповым побегом.

— Брат и сестра Дарины молчаливые, но не выглядят так, будто в лесу росли. Худые, но не истощенные. Когда их забрала соцзащита, мы больше не виделись. Один раз созвонились. Во время разговора она сказала, что у нее умерла мама. По голосу чувствовалось, что она плачет. Будем ли мы дальше общаться? По возможности, конечно, будем, — закончил Коротков.

Накануне стало известно, что Дарина станет опекуном для 11-летней сестры и 15-летнего брата. У них есть отец, но он пожилой пенсионер, уехал в Курган и не особо интересовался жизнью детей. Также есть старшая сводная сестра в Татарстане, но у нее судимость за убийство. Это преступление и вызвало в свое время маниакальную гиперопеку матери.

Семейная драма в Усть-Катаве. Обсуждаем с психологом Жанной Кульковой в эфире радио КП-Челябинск. Подкаст от 12.11.2019 00:00 00:00

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