«Постояльцев привязывали к кроватям»: бывшая сотрудница рассказала о работе скандального дома престарелых в Челябинске
В Челябинске на днях закрыли частный дом престарелых «Золотая осень». Силовики вместе с областным минсоцем нашли тут множество нарушений. Возбуждено уголовное дело.
Из пансионата, который находился в Ленинском районе, экстренно вывезли 54 постояльца. Их пока распределили по городским больницам.
Патронажная сестра Ольга Окишева, проходившая стажировку в пансионате, рассказала КП-Челябинск в каких условиях жили пенсионеры.
—На уход бабушки жаловались. На втором этаже лежали психически нездоровые. На ночь их привязывали к кроватям. Сотрудники объясняли это тем, что человек может навредить себе и другим. Бывали инциденты, когда пациенты ходили к соседям и били их. Гулять стариков выводили редко, давали таблетки, чтобы они больше спали и меньше беспокоили. В палатах стоял удушливый запах. Обработка не соответствовала нормам. Кровати не перестилали по несколько дней. Мокрицы были, крыс не видела, — рассказывает Ольга.
По словам Ольги, пансионат ранее работал в Екатеринбурге, но его там закрыли тоже из-за нарушений. Подробности вы можете почитать в нашем материале.
54 пенсионера были в срочном порядке эвакуированы из дома престарелых в Челябинске.
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