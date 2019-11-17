2019-11-17T17:07:02+03:00
Спорт

Менеджера, организовавшего бойкот «Трактору» во время игры с «Автомобилистом», уволят из клуба

Такое заявление сделали в хоккейном клубе
Лидия ПЕСКОВА
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В хоккейном клубе байкот считают "местечковым". Фото: ХК "Трактор".В хоккейном клубе байкот считают "местечковым". Фото: ХК "Трактор".
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Через пять минут после начала хоккейного матча «Трактор» — «Автомобилист», который прошел в Челябинске 17 ноября, десятки болельщиков черно-белых ушли с трибун в знак протеста против последних неудач команды. Перед уходом они растянули огромный плакат «Это только начало». Для организатора акции это станет концом карьеры.

— Менеджер по работе с болельщиками Артем Воробьев уговорил группу «фанатов» демонстративно уйти с трибун. До этого на Воробьева уже жаловалась начальник пресс-службы Елена Герасименко. Но Артем отказался учесть ее замечания. В результате его личные амбиции и несостоятельность, конфликт с новым руководителем, вылились в месть клубу. Обращаем внимание, что акция имела «местечковый характер» и получила поддержку узкого круга лиц. Клуб в ближайшее время примет решение по данному сотруднику, — комментируют ситуацию в ХК «Трактор».

На этой же игре другие фанаты «Трактора» провели акцию в поддержку клуба во время раскатки. Около ста человек спели песню Виктора Цоя «Ждем перемен». Данная акция была поддержана администрацией клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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