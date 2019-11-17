2019-11-17T20:24:23+03:00
Общество

Жители Челябинска отомстили рекламному агентству, которое подозревают в порче фасада

Кто-то закрасил серой краской шикарное граффити
Лидия ПЕСКОВА
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Было и стало - жалко до слез. Фото: GraffitiRussia.Было и стало - жалко до слез. Фото: GraffitiRussia.
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В ночь на субботу, 16 ноября, кто-то закрасил серой краской фасад пятиэтажки на Труда, 161. Всего неделю назад художники нарисовали здесь шикарное граффити к саммитам ШОС и БРИКС.

Подозрения сразу же пали на рекламное агентство «Метро», которое размещало на этом фасаде рекламу своих клиентов. Вина рекламщиков не доказана, но художники полагают, что других заинтересованных в порче нет.

Челябинцы упражняются в остроумии.

Челябинцы упражняются в остроумии.

Власти Челябинска приостановили аренду фасада и разрешили художникам разрисовать стену. Рекламщики подали в суд на чиновников и объявили войну граффитистам. А теперь город объявил войну рекламной фирме: челябинцы оставили более 140 негативных отзывов о рекламном агентстве «Метро» в 2gis и уронили рейтинг компании до двух звезд.

— Ненавидят людей. Интересны только деньги. Не рекомендую.

— Что тут скажешь? Серость налицо!

— Не понравилось как работают. Серо, невзрачно, без фантазии, — иронизируют горожане.

А художники, между тем, обещают восстановить утраченную картину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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