Жители Челябинска отомстили рекламному агентству, которое подозревают в порче фасада
В ночь на субботу, 16 ноября, кто-то закрасил серой краской фасад пятиэтажки на Труда, 161. Всего неделю назад художники нарисовали здесь шикарное граффити к саммитам ШОС и БРИКС.
Подозрения сразу же пали на рекламное агентство «Метро», которое размещало на этом фасаде рекламу своих клиентов. Вина рекламщиков не доказана, но художники полагают, что других заинтересованных в порче нет.
Челябинцы упражняются в остроумии.
Власти Челябинска приостановили аренду фасада и разрешили художникам разрисовать стену. Рекламщики подали в суд на чиновников и объявили войну граффитистам. А теперь город объявил войну рекламной фирме: челябинцы оставили более 140 негативных отзывов о рекламном агентстве «Метро» в 2gis и уронили рейтинг компании до двух звезд.
— Ненавидят людей. Интересны только деньги. Не рекомендую.
— Что тут скажешь? Серость налицо!
— Не понравилось как работают. Серо, невзрачно, без фантазии, — иронизируют горожане.
А художники, между тем, обещают восстановить утраченную картину.
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