Соцсети развеселило приглашение солдат на вечер знакомств с врачами поликлиники в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-18T11:31:20+03:00

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В соцсетях опубликовали письмо главврача Антона Рыжего, который возглавляет детскую поликлинику №8. Обращение отправили в ЧВВАКУШ — военное училище под Челябинском, где готовят штурманов. В письме сказано:

— Коллектив преимущественно состоит из молодых дам 20-40 лет. По нашим наблюдениям, замужние дамы с благополучным семейным климатом являются самыми классными врачами и медсестрами. Но у нас есть 25 незамужних дам.

Поликлиника предложила провести встречу под кодовым названием «Ярмарка женихов». Но чтобы все было благопристойно, знакомство пройдет в рамках интеллектуальной игры. В социальных сетях комментаторы живо откликнулись на публикацию письма. Одни отнеслись с юмором и похвалили руководство клиники.

— Забота о сотрудниках в действии.

— Очень смелое решение! От души посмеялась, но отношусь к подобному с глубоким уважением.

Другие настроены скептично.

— Заботливый и понимающий руководитель. Вот только военные не постоянны в локации. Может возникнуть кадровая нехватка при успехе начинания. А так-то это обычная практика была.

— Так они же потом скопом в декрет уйдут или разъедутся по стране как офицерские жены.

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ИСТОЧНИК KP.RU