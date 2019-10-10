Педиатры на электросамокатах из Челябинска смогут ездить на вызовы зимой

Ноу-хау детской поликлиники №8 в Челябинске облетело всю страну. Местный коллектив докторов решил закупить электросамокаты, чтобы оперативнее добираться на вызовы. Корреспондент КП-Челябинск отправилась в поликлинику, чтобы воочию увидеть новинку.

Зачем челябинская поликлиника купила самокаты. Подкаст радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

Одним из пользователей экологичного транспорта стал участковый педиатр Денис Дмитриев. Молодой человек, одетый в стиле спорт-шик, обнажив татуированные руки, рассказывает:

— Здесь работаю пятый год. Знаю, что за границей все ездят на таких, пора и нам пересаживаться. Да, дороги в Челябинске неидеальные. Но колдобину всегда можно объехать. Раньше я на вызовы ездил на авто. Быстро, но много времени уходит на парковку. Сейчас заношу самокат в квартиру к пациенту, и нет проблем. Родители молодые, модные — все понимают. У самих коридоры самокатами заставлены, — рассказал педиатр КП-Челябинск.

В больнице уже есть велосипеды. Теперь к ним прибавились электросамокаты.Фото: Ирина Фадюшина

Поликлиника пока купила четыре самоката. В планах пополнить парк до десяти единиц. Покупают самокаты популярных марок Xiaomi и Ninebot. Скорость до 30 км/час. На максимуме, конечно, не погоняешь, но все же выходит в два раза быстрее, чем пешком.

— Самокаты влагозащищенные, не боятся грязи. Теоретически можно на них кататься и зимой. В Санкт-Петербурге ездят. Технику купили на внебюджетные деньги, заработанные с платных услуг. Выбирали врачи — коллектив молодой, все разбираются и айтишники помогали, — рассказал главврач ДГКП №8 Антон Рыжий.

Три сомнения по поводу врачей на электросамокате в Челябинске

Корреспондент «Комсомолки» Андрей Абрамов, который устраивал тест-драйв этого транспорта скептически настроен к начинаю врачей.

1. Докторам предстоит передвигаться в основном по дворам. Эта часть Челябинска у нас хуже всего убирается зимой, а по осени ее затопляют лужи.

2. В инструкции к электросамокату сказано, что при температуре в 0 градусов у него падает емкость батареи и скорость. В теории он поедет и в -20, но что-то подсказывает что китайский пластик и аккумуляторы создавали не для уральских морозов.

3. За неделю поездок на электросамокате исключительно по центру Челябинска пробил два колеса. Виной тому — состояние наших дорог, которые усыпаны крупным щебнем, гвоздями и прочим мусором. Поменять камеру колеса — 500 рублей, все колесо — 1 500 руб. Делают ремонт не везде.

Кстати, в Челябинске уже есть педиатр на велосипеде.

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