К Новому году Челябинск вновь украсят праздничной иллюминацией
В канун новогодних каникул центр Челябинска вновь украсит иллюминация. Огоньки загорятся не только на Кировке, как было в прошлом году. В мэрии сообщили, что уже провели конкурсы среди компаний, готовых сделать праздничное оформление. Кроме того, подрядчики также обещаются починить старую подсветку. Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня».
В мэрии говорят, что при подготовке к украшению города изучили опыт Москвы и Санкт-Петербурга. Но в чем проявляются заимствования и как именно украсят центр — не сообщили.
С новогодним благоустройством Челябинская связана еще одна проблема. Если центр мегаполиса еще как-то украшают, то районы остаются без иллюминации. В сезоне 2019-2020 пообещали решить этот вопрос. Вероятно, фокус внимания обратят на районные скверы.
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