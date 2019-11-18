К Новому году Челябинск вновь украсят праздничной иллюминацией

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-18T10:57:27+03:00

В мэрии заявили, что планируют перенять положительный опыт столиц по этому вопросу

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В канун новогодних каникул центр Челябинска вновь украсит иллюминация. Огоньки загорятся не только на Кировке, как было в прошлом году. В мэрии сообщили, что уже провели конкурсы среди компаний, готовых сделать праздничное оформление. Кроме того, подрядчики также обещаются починить старую подсветку. Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня».

В мэрии говорят, что при подготовке к украшению города изучили опыт Москвы и Санкт-Петербурга. Но в чем проявляются заимствования и как именно украсят центр — не сообщили.

С новогодним благоустройством Челябинская связана еще одна проблема. Если центр мегаполиса еще как-то украшают, то районы остаются без иллюминации. В сезоне 2019-2020 пообещали решить этот вопрос. Вероятно, фокус внимания обратят на районные скверы.

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ИСТОЧНИК KP.RU