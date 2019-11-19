Жители Челябинской области выстроились в огромные очереди за справками от нарколога

СЕГОДНЯ 05:43 2019-11-19T05:47:56+03:00

Говорят, в конце ноября они подорожают в десять раз

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В медицинских учреждениях Челябинской области — столпотворение. Причем, именно возле кабинетов наркологов.

— В поликлинике на ул. Калинина — просто убийство, — пишет житель Миасса в группе «Инцидент Миасс» в ВК, имея ввиду толпу людей. — По правой стороне — очередь в регистратуру. По левой — в кассу. Потом еще одна очередь — на прием в кабинет №7. Сказать, что все злые — это ничего не сказать.

В доказательство пользователь соцсети выложил фото с места событий.

Причина таких очередей проста. Прошел слух, что через несколько дней справка от нарколога будет стоить не 400 рублей, как сейчас, а 5 тыс. руб!

Объясняется это новым приказом Минздрава РФ. Пока справку выдают сразу же после медосмотра, а с 22 ноября для нее понадобятся дорогие лабораторные исследования мочи и крови.

Объявление в клинике Миасса. Фото: Константин Баранов.

Кому-то такая справка от нарколога нужна для получения, замены или восстановления водительских прав. Другим — для получения разрешения на владение и ношение оружия. Третьим — чтобы устроиться на работу, например, водителем, летчиком и т.д.

Заключение врача действительно в течение года, вот народ и побежал в клиники заранее. Точная цена новой справки пока неизвестна и официально ее клиники не называют. О 5 тыс. руб. говорят наркологи, исходя из стоимости анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU