Главный нарколог Челябинской области объяснил, почему справка для водителей подорожает в 10 раз

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-19T14:53:55+03:00

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У кабинетов наркологов — толпы людей. Люди берут отгулы на работе и часами стоят в коридорах клиник. Всем срочно понадобилась справка, что они не наркоманы. А все потому что в Минздаве РФ подписали новый приказ: с 22 ноября для получения справки понадобятся дорогие лабораторные исследования мочи на психоактивные вещества и крови на маркеры злоупотребления алкоголем.

Новшество касается в первую очередь всех, кто получает, меняет и восстанавливает водительские права. Ходят слухи, что заветная бумажка ударит по карману. Буквально последние два дня она стоит 400 рублей.

— Действительно, по нашим предварительным расчетам теперь прохождение обследования у психиатра-нарколога будет стоить 4900 рублей, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский.

Люди в очередях возмущаются: мол, что еще придумали, да зачем это надо!

— Необходимость в таких изменениях вызвали резонансные ДТП, участниками которых были люди в алкогольном или наркотическом опьянении, — объясняет Изаровский. — Те, кто состоял на учете, конечно, не получали права. Но есть скрытый контингент, который употребляет алкоголь или наркотики, но находится вне нашего поля зрения. Эти анализы помогут вычислить таких людей и не допустить их до управления транспортными средствами. Все ради безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU