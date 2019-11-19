Художники засняли, как очищали от серой краски скандальный фасад в Челябинске
С фасада дома на улице Труда, 161 отмыли серую краску, которой замазали масштабное изображение девушки с караваем. Работы заняли около восьми часов.
— Неравнодушная девушка помогла нам оплатить работу клининговой компании. Изображение сильно потеряло яркость. Пока думаем, как его восстанавливать. Нужно дождаться, пока немного потеплеет, хотя бы до -10 градусов, — рассказал руководитель ассоциации «Граффити России» Дмитрий Кольцо.
В дальнейшем они планируют восстановить рисунок за свой счет.
Сейчас художники активно ищут видеозаписи, как закрашивали граффити. Рекламное агентство «Метро», которую подозревают в содеянном, с ним больше не связывалась.
Как очищали фасад от краски.
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ИСТОЧНИК KP.RU