Художники засняли, как очищали от серой краски скандальный фасад в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-19T13:08:24+03:00

Рассказываем, можно ли спасти девушку с караваем

Изменить размер текста: A A

С фасада дома на улице Труда, 161 отмыли серую краску, которой замазали масштабное изображение девушки с караваем. Работы заняли около восьми часов.

— Неравнодушная девушка помогла нам оплатить работу клининговой компании. Изображение сильно потеряло яркость. Пока думаем, как его восстанавливать. Нужно дождаться, пока немного потеплеет, хотя бы до -10 градусов, — рассказал руководитель ассоциации «Граффити России» Дмитрий Кольцо.

В дальнейшем они планируют восстановить рисунок за свой счет.

Сейчас художники активно ищут видеозаписи, как закрашивали граффити. Рекламное агентство «Метро», которую подозревают в содеянном, с ним больше не связывалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="362" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/744723" frameborder="0"></iframe> Как очищали фасад от краски.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU