«Мы знаем, кто это сделал»: рекламщики и художники рассказали о конфликте вокруг фасада в Челябинске

Клининговая компания начала очищать от серой краски граффити на фасаде по улице Труда, 161. Художники утверждают: огромное изображение девушки, встречающей гостей хлебом-солью, стало жертвой спора с рекламщиками. Между тем, само агентство «Метро» заявило, что знает имена вандалов.

Кто уничтожил граффити в Челябинске. Подкаст от радио «Комсомольская правда» 18.11.2019 00:00 00:00

«ДИМА, ТАМ КОШМАР!»

— В субботу утром мой напарник прислал фото, говорит: «Дима, там кошмар!» Я сразу прилетел на место, подошел к фасаду, оказалось, что краска еще мокрая, — вспоминает руководитель ассоциации «Граффити России» Дмитрий Кольцо.

К счастью для художников, краска оказалась дешевая, на водной основе, и не предназначена для работы при минусовых температурах. В первый день удалось «умыть» девушку, смыв краску с лица. Сегодня на помощь художникам пришла клининговая фирма. В содеянном художники подозревают рекламную компанию, которая ранее размещала там баннеры.

Так шла работа над рисунком. Фото: Граффити и художественная роспись | Челябинск/vk.com

— Мы долго-долго согласовывали с администрацией, чтобы нам разрешили работать на фасаде. Затем я сам лично два месяца собирал подписи жителей, стучался в каждую дверь. Большинство выступило за, но управляющий дома и все, кто с ним живет, отказались подписывать. ЖЭК проверил все подписи и документы. Нам сказали: «Вы можете рисовать на законных основаниях», — продолжает Дмитрий Кольцо.

— Первые два дня нам выдергивали провода, портили оборудование, мне сломали краскопульт. Представители фирмы показывали договор, утверждая: «Это наша стена! Что хотим, то и делаем!» Мы перепугались, поехали в управление архитектуры, где нас заверили: все официально.

«А ЕСЛИ ПРИДУТ К ВАМ ДОМОЙ?»

Рекламное агентство, в адрес которого горожане успели написать десятки нелестных отзывов в 2Gis, свою причастность к уничтожению рисунка отрицает.

— Сразу скажу, это не наших рук дело. Мы знаем, кто это сделал, но до суда не хочу комментировать, — рассказал руководитель ООО «Метро» Владислав Тришкин. — Мы размещали рекламу на этом фасаде с 2008 года. За 10 лет жители дома получили хорошую прибыль и облагородили дом снаружи и внутри. В прошлом году администрация отказалась продлять нам разрешение на размещение, объясняя это тем, что реклама нарушает архитектурный облик города. Сейчас мы оспариваем это в суде. Тем не менее, мы остаемся арендаторами. И тут приезжают граффитисты… Представляете, к вам домой пришли бы и начали рисовать на стене со словам: «У нас есть разрешение от администрации»!

Владислав Тришкин вспоминает: 2008 году они отсудили этот фасад у другого оператора наружной рекламы, принадлежащей экс-губернатору Михаилу Юревичу. По его мнению, теперь с «Метро» «сводит счеты» управление наружной рекламы челябинской администрации.

Таким горожане увидели фасад утром 16 ноября. Фото: Граффити и художественная роспись | Челябинск/vk.com

Между тем, в управляющей компании заявили, что к ним никто не обращался.

Обе стороны конфликта были в полиции. По словам Владислава Тришкина, художники не смогли показать им документы, переадресовав на управляющую компанию. «Ремжилзаказчик», в свою очередь, показал протокол без подписей, утверждает представитель рекламной компании.

— Протокол общего собрания — это открытая информация, которая размещается в системе ГИС ЖКХ, а бланки решений, которые, вероятно, хотело увидеть рекламное агентство, содержат персональные данные, и их показывать нельзя, — рассказала начальник организационного отдела «Ремжилзаказчик Советского района» Рената Пономарева. — К нам действительно поступил протокол общего собрания, где за размещение граффити проголосовали более 2/3 собственников. Мы передали его в Государственную жилищную инспекцию. Протокол не был оспорен, поэтому мы считаем, что граффитисты имели право работать на доме.

Интересно, что договоры с рекламным агентством на аренду фасада и размещение баннеров управляющей компании не предоставили. Хотя, по правилам, должны были.

В мэрии Челябинска надеются, что уличным художникам удастся реанимировать картину на фасаде пятиэтажки. Между тем, и. о. главы города Наталья Котова не исключает, что особым решением властей на фасаде дома по улице Труда, 161 могут вообще запретить размещать рекламные баннеры.

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