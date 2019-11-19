«Дикари какие-то»: челябинцы не поняли тех, кто двое суток искал деньги от «Орла и решки»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-19T12:00:43+03:00

Вот такие бутылки искали челябинцы. Фото: кадр с видео

Некоторые жители города считают, что бутылки забрали из тайников вскоре после съемки [Первая реакция]

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Читатели «КП- Челябинск» обсуждают материал «Долларовая лихорадка: как жители Челябинска искали бутылки с деньгами от "Орла и решки"». После выхода передачи в субботу, 16 ноября, десятки горожан отправились на поиски клада — бутылок с долларами. Челябинцы буквально прочесали указанные ведущими локации. Поиски продолжились и в воскресенье. Пока информации, что кому-то удалось отыскать деньги — нет.

Вот как отреагировали читатели на публикацию.

Евгений:

— Дикари какие-то. Но тут ладно шесть касиков. Но когда проходят какие-то дегустации бесплатные, люди превращаются в животных.

Наталия:

— Сами из съемочной группы кто-нибудь и забрал.

Людмила:

— Да уже давно все нашли. Пока снимали, кто-нибудь видел, куда спрятали.

Съемки передачи были в сентябре, не исключено, что бутылок к выходу программы уже и, правда, не было в тайниках. В бутылки ведущие кладут не только купюру, но и записку с просьбой сообщить о находке.

Мы написали в программу «Орел и решка» с просьбой рассказать, отчитывался ли кто-то из кладоискателей о находке.

— «Орел и Решка. Россия» — это линейка, которая произведена телеканалом «Пятница» без нас, самостоятельно (по лицензии). Поэтому, возможно, у них есть какая-то информация. Со своей стороны можем сказать, что к нам письма от кладоискателей с этого города не приходили точно.

Челябинцы активно ищут 100$, спрятанные ведущими программы Орел и решка .Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU