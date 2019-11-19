Актуально как никогда: «Лиза Алерт» приглашает в Челябинске на мастер-класс

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-19T12:29:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Последнее время мы только и говорим о потерявшихся детях и исчезнувших взрослых. Столбы объявлений в городе увешаны листовками, в интернете ленте пестрит новостями с просьбами о помощи. Искать пропавших полиции помогают волонтерские организации. Одна из самых известных — отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры запускают образовательный проект, куда приглашают всех желающих.

— Если у вас есть ребенок и детская безопасность для вас не простой звук, если вы давно хотели посетить родительское собрание #ШколаЛизаАлерт, но все откладывали, то это событие для вас! Показ фильма о детской безопасности в городе и встреча с лекторами поискового отряда «Лиза Алерт», мастер-класс и небольшие подарки детям, — рассказали КП-Челябинск организаторы.

В среду, 20 ноября в 14:00 в конференц-зале бизнес-центра «Челябинск Сити» (Кирова 159, 10 этаж) проведут мероприятие по детской безопасности. На мероприятие приглашаются дети в возрасте от 5 до 10 лет вместе со своими родителями. Продолжительность 60 минут.

Вход бесплатный. Обязательно возьмите удостоверение личности, чтобы пройти на мероприятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я видел этого ребенка, но мимо прошел»: как из-за равнодушия пропадают люди

Вышла из леса утром, поспала 40 минут в машине, поменяла берцы на шпильки, влила в себя кофе — и на работу. Так описывает свои будни волонтер в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Это и ответ на распространенный вопрос «А на что живут добровольцы, если им не платят?» Работают, как и все. Днем они обычные офисные клерки, бизнесмены, учителя… А вечером вооружаются фонариками, рациями, навигаторами и отправляются на поиски пропавших людей. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU