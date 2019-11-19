«Мы просто хотим, чтобы он жил!»: тяжело больного ребенка, к которому отказалась ехать неотложка, отправят в Москву или Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-19T16:54:39+03:00

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Челябинские врачи назвали нетипичным случаем болезнь маленького Левы Шафигина, к которому отказывалась ехать неотложка. Пока не понятно, как получилось, что у ребенка все было хорошо, а теперь он в тяжелом состоянии с острой сердечной недостаточностью. Это могла быть внутриутробная инфекция или генетическая предрасположенность.

Результатов генетического анализа придется ждать несколько месяцев. Врачи посоветовали отправить малыша в Санкт-Петербург, в национальный медицинский исследовательский центр имени Владимира Алмазова. Также врачи рассматривают еще две клиники Москвы.

— Были на приеме у главврача детской областной больницы. Нам сказали собирать чемоданы, мы безумно обрадовались. Но в отделении все покрылось туманом, оказывается, все это не так быстро. Буквально полчаса назад нам сообщили, что на завтра назначена телеконференция с питерскими врачами, — рассказала мама мальчика Виктория. — Лева согласен лететь. Сказал: «Вжжж» — и показал на небо.

Родителям же важно, чтобы Леве оказали квалифицированную помощь.

— Мы просто хотим, чтобы наш ребенок жил! — добавила Виктория.

В полете мальчика должен будет сопровождать реаниматолог. Не исключено, что его доставят бортом санавиации. Сейчас Лева находится в реанимации детской областной больницы.

Напомним, Леве стало плохо в ноябрьские праздники. Ранее врачи не наблюдали у него подобных проблем. В кардиологии выяснилось, что сердце малыша слишком большое — растянуты мышцы. Если не удастся помочь Леве с помощью медикаментов, будут рассматривать вопрос пересадки сердца. Эту операцию будут делать за границей. Как рассказали Шафигиным, пересаживать сердце людям до 18 лет в нашей стране запрещено.

На своей странице в соцсети Виктория Шафигина поблагодарила за поддержку всех неравнодушных земляков. Некоторые даже начали перечислять деньги, хотя сбор средств пока не открывали.

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ИСТОЧНИК KP.RU