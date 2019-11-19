2019-11-19T15:54:16+03:00
Общество

На обустройство набережной в Челябинске нужно еще 574 миллиона рублей

Работы по благоустройству снова возобновили
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Проект казанской компании «Проинжиниринг» по обустройству набережной реки Миасс от улицы Кирова до будущего Сквера искусств не прошел госэкспертизу по сметной части. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в челябинской мэрии не понимают стоимости проекта, с этим и связан отказ.

— Вопросы задавались Владимиру Алейникову (тогда еще вице-мэру), сметчикам и проектировщикам еженедельно делались замечания — их проигнорировали. Зря потрачено более семи миллионов рублей (они же у нас лишние), в том числе на экспертизу. Уметь надо, — рассуждают авторы «Челябушки».

Однако работы по благоустройство набережной все же продолжат. Авторы телеграм-канала сообщают, что подрядчиком выступит единственный победитель аукциона — компания «УСГ». Согласно смете контракта, на работы потребуется еще 574 миллиона рублей.

Интересно увидеть, как же преобразится набережная после таких денежных вливаний.

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@TrueKPRU
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