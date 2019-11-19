На обустройство набережной в Челябинске нужно еще 574 миллиона рублей
Проект казанской компании «Проинжиниринг» по обустройству набережной реки Миасс от улицы Кирова до будущего Сквера искусств не прошел госэкспертизу по сметной части. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в челябинской мэрии не понимают стоимости проекта, с этим и связан отказ.
— Вопросы задавались Владимиру Алейникову (тогда еще вице-мэру), сметчикам и проектировщикам еженедельно делались замечания — их проигнорировали. Зря потрачено более семи миллионов рублей (они же у нас лишние), в том числе на экспертизу. Уметь надо, — рассуждают авторы «Челябушки».
Однако работы по благоустройство набережной все же продолжат. Авторы телеграм-канала сообщают, что подрядчиком выступит единственный победитель аукциона — компания «УСГ». Согласно смете контракта, на работы потребуется еще 574 миллиона рублей.
Интересно увидеть, как же преобразится набережная после таких денежных вливаний.