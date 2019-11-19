Челябинская область запускает большие проекты с регионами Урала

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-19T16:03:05+03:00

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В Екатеринбург, в резиденцию полномочного представителя президента в УРФО, прибыли руководители регионов Большого Урала. Губернатор Челябинской области подписал межрегиональные соглашения между правительствами Челябинской, Свердловской, Курганской областей и ХМАО — Югры. Будем сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах.

— У наших регионов большие перспективы и невероятный потенциал. Мы в регионах можем произвести друг для друга все необходимое. Реализация национальных проектов тоже ориентирована на экономический рост наших территорий. Соглашения и планы оцифрованы, есть ключевые показатели, которые нужно достичь. Уверен, межрегиональное сотрудничество позволит нам увеличить экономический потенциал, достичь заявленных показателей нацпроектов, -сказал Алексей Текслер.

Челябинская и Свердловская области договорились содействовать в разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Уральско-Сибирского макрорегиона. Вместе мы будем формировать и реализовывать новые инвестпроекты, развивать сотрудничество предприятий в сфере промышленности, энергетики и транспорта.

Курганская область и Южный Урал намерены работать над темой реализации кластерной политики, использования мощностей ТЛК «Сухой порт Южноуральский». Предстоит обмениваться опытом в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса, работать в отрасли АПК.

С ХМАО и Тюменской областью наш регион будет обмениваться информацией о производимой продукции (оказываемых услугах), возможностях и потребностях производственных предприятий и др.

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ИСТОЧНИК KP.RU