2019-11-20T07:20:02+03:00
Общество

«Не знаю размер зарплаты и соцпакета»: Лев Владов о выдвижении на пост главного архитектора Челябинска

Челябинский урбанист — на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)
Ирина Фадюшина
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Урбанист решил попробовать свои силы, не имея подходящего образования. Фото: Лев Владов/vk.comУрбанист решил попробовать свои силы, не имея подходящего образования. Фото: Лев Владов/vk.com
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Челябинцы считают, что будет правильно назначить урбаниста Льва Владова на должность главного архитектора Челябинска. Об этом заявили 60% участников опроса «Комсомольской правды». Еще 22% считают, что мысль хорошая, но чиновники не дадут ему работать. 11% считают, что он не справились. Еще около 6% опрошенных все равно.

«Не знаю размер зарплаты и соцпакета»: Лев Владов о выдвижении на пост главного архитектора Челябинска

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— До этого сам Владов писал, что у него нет опыта, желания... Прошел месяц и все появилось? Все-таки это не в паблике выкладывать фотошоп-визуализации, не лавочки ставить с фонарями... Задача «чуть» сложней, — пишет Дмитрий Кащей.

— Прогуляйтесь до Теплотеха, посмотрите, как он с командой облагородил пятачок возле магазина. На большие подвиги у него пока нет ни полномочий, ни средств. В отличии от действующего главного архитектора. А с красивеньких картиночек все и начинается! — пишет Юлия Дмитриенко.

Сам урбанист в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) отметил, что главный архитектор — прежде всего идеолог, который задает развитие города и находит компромисс между интересами всех сторон. Хорошей новостью стало заявление мэрии, что эта должность переходит в прямое подчинение главе города. При этом остается много непонятного.

— Пока неизвестны не только полномочия, но и такие элементарные вещи, как размер зарплаты, соцпакет и условия неразглашения гостайны. Какая свобода слова? Можно ли писать в соцсетях, что ты думаешь? — недоумевает Лев Владов.

В пресс-службе челябинской мэрии от комментариев относительно кандидатуры Льва Владова воздержались.

— У нас есть несколько достойных претендентов. Не будем выпучивать кого-то одного, — прокомментировал начальник управления информационной политики администрации Владимир Сафонов.

Почему ранее активист заявил, что не будет участвовать в конкурсе, — читайте в нашем материале.

«Не знаю размер зарплаты и соцпакета»: Лев Владов о выдвижении на пост главного архитектора Челябинска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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