Маленький Лева с больным сердцем выучил слово «доктор» и готовится в перелету из Челябинска в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-20T12:30:28+03:00

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Национальный медицинский исследовательский центр имени Владимира Алмазова в Санкт-Петербурге готов принять 1,5-годовалого Леву Шафигина с острой сердечной недостаточностью, к которому отказалась ехать неотложка. Такое решение было принято по итогам видеоконференции врачей.

— Предварительно в понедельник-вторник нас должны перевести в центр Алмазова, — рассказала мама мальчика Виктория. — Теперь оформить документы, прочитать все риски, а также решить вопрос о транспортировке. В любом случае его будет сопровождать реаниматолог с необходимым оборудованием.

Лева продолжает лежать в реанимации. Там его кормят каждые 3,5 часа, чтобы набирал вес, дают лекарства для сердца и проводят мочегонную терапию, чтобы не было отеков. В Санкт-Петербурге он будет лежать вместе с мамой. Глава семейства Анатолий тоже полетит в северную столицу, остановится у родственников.

— Сегодня была у Левы. Передала ему привет, он послал всем поцелуйчики. Еще он начал говорить слово «доктор», — добавила Виктория.

Напомним, Леве стало плохо в ноябрьские праздники. Ранее врачи не наблюдали у него подобных проблем. В кардиологии выяснилось, что сердце малыша слишком большое — растянуты мышцы. Если не удастся помочь Леве с помощью медикаментов, будут рассматривать вопрос пересадки сердца. Эту операцию будут делать за границей. Как рассказали Шафигиным, пересаживать сердце людям до 18 лет в нашей стране запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU