2019-11-20T17:33:34+03:00
Общество

Кутюрье из Челябинска организовала яркую фотосессию для дам с королевским размером

Моделей она нашла в Интернете
Ирина Фадюшина
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Наряды были пошиты индивидуально для каждой модели. Фото: hornews.comНаряды были пошиты индивидуально для каждой модели. Фото: hornews.com
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Модельер Татьяна Цаплина показала новую коллекцию одежды на моделях «плюс-сайз». Все участницы фотосессии впервые попробовали себя в роли манекенщиц, пишут Hornews.com.

— Для пышных дам существует не так уж и много одежды. Я часто вижу, во что одеты наши барышни, и от этого становится грустно, — рассказала Татьяна Цаплина.

Модельер Татьяна Цаплина (посередине в нижнем ряду) со своими моделями. Фото: hornews.com

Модельер Татьяна Цаплина (посередине в нижнем ряду) со своими моделями. Фото: hornews.com

Поучаствовать в фотопроекте согласилось около 10 челябинок разного возраста и телосложения. И для каждой модели Татьяна подобрала одежду и сшила аксессуары: сумочки, жакеты и береты. Съемки проходили в одном из торговых центров города. К моделям часто подходили прохожие и говорили комплименты — кому-то нравились чьи-то туфли, кому-то платье или элегантная шляпка.

Сама Татьяна занялась творчеством после выхода на пенсию — до этого она много лет работала менеджером проектов в рекламном агентстве. Ей нравится создавать нетривиальную женскую одежду и разрабатывать яркие образы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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