2019-10-31T22:20:03+03:00
Дом. Семья

Красавица-ветеринар из Челябинска лечит экзотов и спасает козлов

Каких животных приносят клиенты и почему доктору угрожали ружьем [фото и советы]
Ирина Фадюшина
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Татьяна окончила троицкий ветеринарный с красным дипломомТатьяна окончила троицкий ветеринарный с красным дипломомФото: Валентина ВАГАНОВА
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Татьяна Сергейчик — специалист по экзотическим животным, ветеринар с 11-летним стажем. Каких животных приносят к ней на прием после новогодних праздников, как один из пациентов приехал в чемодане, и что довело ее до обморока, — читайте в нашем интервью.

Свою ветклинику Татьяна открыла после декретного отпуска Фото: Валентина ВАГАНОВА

Свою ветклинику Татьяна открыла после декретного отпускаФото: Валентина ВАГАНОВА

Почему Вы решили стать ветеринаром?

— Лет с 8-9 увлеклась конным спортом, не сказать, что профессионально — просто любительская езда, походы. Была мысль связать с этим будущую профессию, но нужно было ехать или Питер, или в Пятигорск, а родители не отпустили так далеко. Мама уговаривала в медицинский поступать. Потом решили, что все-таки в ветеринарный и я поехала в Троицк.

Татьяна одобряет зоопарки, но скептично относится к котокафе

Татьяна одобряет зоопарки, но скептично относится к котокафе

— Почему не медицинский?

— Честно? Не люблю людей (улыбается). Плюс любой врач проходит либо через педиатрию, либо через скорую — все это не мое. Когда моему ребенку ставят прививку, я всегда на грани обморока.

Эту агаму неудачно вытащили из террариума и теперь носят на уколы Фото: Валентина ВАГАНОВА

Эту агаму неудачно вытащили из террариума и теперь носят на уколыФото: Валентина ВАГАНОВА

Неужели в работе с животными не становилось плохо?

— Только один раз — на втором курсе, когда у нас началась практика по хирургии. Нам принесли кошку, которой нужно было сделать удаление матки с яичниками, так называемую стерилизацию. Сейчас у нас есть машинки, свет, приспособления. В то время не было ничего. Просто пузико намыливали и опасной бритвой сбривалась шерсть. И тут наложились эмоции, звук скребущей бритвы — и все... Но черех минуту я пришла в себя.

Сейчас у вас своя клиника. А как начинали?

— В 2008 году, после получения диплома я устроилась работать на ветстанцию, тогда это было не очень престижно. И именно там очень многому научили. 8 августа, как сейчас помню, была первая смена и зарплата восемь тысяч рублей — для меня это были огромные деньги.

Агамы, как и курицы, всегда выравнивают голову относительно полюса земли Фото: Валентина ВАГАНОВА

Агамы, как и курицы, всегда выравнивают голову относительно полюса землиФото: Валентина ВАГАНОВА

В наши обязанности входила профилактика заболеваний с постоянными обходами района. У меня был поселок Миасский в Курчатовском районе, где было около 900 дворов. Много всякого было...

Например, один раз нас встретили так: ворота открываются мужик с ружьем, типа вы тут, что мою собаку хотите отравить. Мы сумели его успокоить, хотя страшновато было, вдруг бы пальнул! В одной из частей поселка люди держали коней. Наверное, это цыгане, они никогда не подпускали к своим лошадям, ни в какую.

После стрижки коту Рыжику оставили хвост как у лисы Фото: Валентина ВАГАНОВА

После стрижки коту Рыжику оставили хвост как у лисыФото: Валентина ВАГАНОВА

Как ни странно часто спасаем… козлят. Часто привозят одно-двухнедельных малышей со вздутием кишечника, которое может оказаться фатальным, если не оказать помощь.

Часто приходится спасать от смерти?

Долго выхаживали кошку, выпавшую из окна дома, где находится наша клиника. Она была сломана вся. Хозяйка сразу сказала: у меня денег нет, я ее лечить не буду, делайте что хотите. Кошка долго была здесь, потом я долечивала ее дома. Животное осталось живо, хоть и в инвалидном состоянии.

Мы отдали ее хозяйке, однажды она записалась на прием, но так и не пришла. Больше мы ее не видели и не знаем как там кошка. Грустно, печально, но что делать.

К году кролика многие челябинцы накупили ушастиков

К году кролика многие челябинцы накупили ушастиков

С какими питомцами приходят?

— Кого только не заводят. Модно на новый год покупать или дарить символы года. А через два-три месяца их приносят с травмами. Например, кролик пугливое животное, которое может травмироваться в панике. В этом году со свинками не обращались, сейчас крысы будут, наверняка.

У Татьяны даже татуировка тематическая по названию клиники - «Три кота» Фото: Валентина ВАГАНОВА

У Татьяны даже татуировка тематическая по названию клиники - «Три кота»Фото: Валентина ВАГАНОВА

Недавно приходили с иглистыми мышами — это обычные мышки, но у них жесткая густая шерсть и она очень колючая. Приносят енотов, сурикатов. Даже обезьян заводят. Не знаю, как их провозят, потому, что должны быть определенные условия, чтобы завести сюда приматов — ведь у нас с ними общие болезни.

Много видов черепах: мягкотелые, шипящие, гигантские, кожистые. Самый интересный момент был, когда мне принесли 47-килограммового удава.

Как его донесли-то?

— В чемодане — обычном чемодане для полетов, жесткий который. Страшновато, потому что у питонов и удавов зубы направлены внутрь и, если схватит, назад пути нет: либо ждать пока надоест… или не надоест (улыбается). Поэтому в работе с животными важно знать, как правильно их зафиксировать, уточнять особенности.

Мы с сыном регулярно ходим по зоопаркам: для расширения кругозора. У животных физиология разнообразна и мне нужно с ней постоянно знакомиться.

Свою клинику можно оформить творчески, отмечает Татьяна Фото: Валентина ВАГАНОВА

Свою клинику можно оформить творчески, отмечает ТатьянаФото: Валентина ВАГАНОВА

Как Вы относитесь к зоопаркам?

— Наш челябинский зоопарк меня радует. Передвижные я не одобряю, дельфинарии тоже — никогда не ходила и ребенку объясняю, потому это не хорошо.

Контактные зоопарки — почему бы и нет, если все делать по уму. У каждого животного должен быть документ, чип, постоянное меню, обработки. По котокафе не составила для себя мнения. Дело хорошее, но и мороки много, должны быть проведены все обработки и поставлены прививки. Кроме того, еда и «зоопарк» в одном помещении — разные вещи.

Кролик по имени Семен Семеныч Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кролик по имени Семен СеменычФото: Валентина ВАГАНОВА

— В челябинских парках предлагают фотографироваться с животными, состояние которых оставляет желать лучшего...

— К сожалению, в нашем законодательстве на этот счет большая дыра. Животные являются собственностью владельца, и он может делать с ними все, что захочет. Я бы не подошла и ребенку не позволила бы. Неизвестно как они обработаны и привиты.

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ:

1) Сделайте свой дом безопасным для питомцев

Квартира — среда обитания нас, людей, и таит много опасностей для животных. С наступлением тепла кошки застревают в евроокнах и часто погибают. Нередко они выпадают из открытых окон. Здесь один совет — закрывайте, когда уходите из дома.

Мелкие грызуны грызут все подряд. Ладно, если просто останетесь без интернета, а вот удар током бывает смертельным. Прячьте провода. А вообще всю мелкую живность я рекомендую выгуливать в манеже под присмотром — как маленького ребенка, их нельзя оставлять одних.

Птицы любят садиться на двери: не увидели, захлопнули и придавили. Опасны окна, потому что они не видят преграды — спасет обычная тюль. Старайтесь не допускать пернатых к зеркалам.

2) Прислушивайтесь к «тревожным звоночкам»

Как правило, все болезни дают о себе знать заранее. Мало кто может обратить внимание на однократный понос животного: ну с кем не бывает, пронесло. А это может быть признаком коронавирусной инфекции. Если животное пьет много воды, это может быть признаком почечной недостаточности или сахарного диабета.

Что-то случилось — не пожалейте времени и денег, принесите в любую клинику. Взяли нового питомца? Тоже не поленитесь показать ветеринару. Часто продают больных, ослабленных, не по возрасту. Обработка от паразитов нужна не только для них, но и для нас.

3) Не делайте домики из коробок

Захотели купить экзотическое животное — изучите, какой нужен террариум, свет, температура, влажность. Нормальный террариум — колоссальные затраты. Зверь может стоить три тыс. руб, а террариум 40 тыс. руб. А у нас почему-то принято считать, что черепаха должна жить в коробке.

Узнайте, что они кушают. Многие думаю, что ежики носят на иголочках грибочки и яблоки. Они — насекомоядные. Ежику нужны белок и клетчатка. Поймают мышонка — съедят и его.

4) Питание: по себе не судят

Мы всегда очеловечиваем животных и начинаем переносить на них свои потребности, в том числе разнообразное питание. Я — противник обычной еды. Разработкой корма, в котором соблюдено соотношение всех элементов, занимаются целые научные институты. Вы уверены, что сможете подобрать?

Поколение наших мам и бабушек привыкли считать, что хороший корм для кошек — мягкий, который продается в маленьких пакетиках. Я считаю, что основу рациона должен составлять сухой корм, на котором животное будет употреблять много воды. Мягкий корм можно использовать как лакомство.

Смотрите состав, а не на яркую упаковку. Самый лучший: белок ягненка 20%, без кукурузы и свеклы. В дешевых кормах вообще сухой рыбный жир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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