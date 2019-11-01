Красавица-ветеринар из Челябинска лечит экзотов и спасает козлов

Татьяна Сергейчик — специалист по экзотическим животным, ветеринар с 11-летним стажем. Каких животных приносят к ней на прием после новогодних праздников, как один из пациентов приехал в чемодане, и что довело ее до обморока, — читайте в нашем интервью.

Свою ветклинику Татьяна открыла после декретного отпускаФото: Валентина ВАГАНОВА

— Почему Вы решили стать ветеринаром?

— Лет с 8-9 увлеклась конным спортом, не сказать, что профессионально — просто любительская езда, походы. Была мысль связать с этим будущую профессию, но нужно было ехать или Питер, или в Пятигорск, а родители не отпустили так далеко. Мама уговаривала в медицинский поступать. Потом решили, что все-таки в ветеринарный и я поехала в Троицк.

Татьяна одобряет зоопарки, но скептично относится к котокафе

— Почему не медицинский?

— Честно? Не люблю людей (улыбается). Плюс любой врач проходит либо через педиатрию, либо через скорую — все это не мое. Когда моему ребенку ставят прививку, я всегда на грани обморока.

Эту агаму неудачно вытащили из террариума и теперь носят на уколыФото: Валентина ВАГАНОВА

— Неужели в работе с животными не становилось плохо?

— Только один раз — на втором курсе, когда у нас началась практика по хирургии. Нам принесли кошку, которой нужно было сделать удаление матки с яичниками, так называемую стерилизацию. Сейчас у нас есть машинки, свет, приспособления. В то время не было ничего. Просто пузико намыливали и опасной бритвой сбривалась шерсть. И тут наложились эмоции, звук скребущей бритвы — и все... Но черех минуту я пришла в себя.

— Сейчас у вас своя клиника. А как начинали?

— В 2008 году, после получения диплома я устроилась работать на ветстанцию, тогда это было не очень престижно. И именно там очень многому научили. 8 августа, как сейчас помню, была первая смена и зарплата восемь тысяч рублей — для меня это были огромные деньги.

Агамы, как и курицы, всегда выравнивают голову относительно полюса землиФото: Валентина ВАГАНОВА

В наши обязанности входила профилактика заболеваний с постоянными обходами района. У меня был поселок Миасский в Курчатовском районе, где было около 900 дворов. Много всякого было...

Например, один раз нас встретили так: ворота открываются мужик с ружьем, типа вы тут, что мою собаку хотите отравить. Мы сумели его успокоить, хотя страшновато было, вдруг бы пальнул! В одной из частей поселка люди держали коней. Наверное, это цыгане, они никогда не подпускали к своим лошадям, ни в какую.

После стрижки коту Рыжику оставили хвост как у лисыФото: Валентина ВАГАНОВА

Как ни странно часто спасаем… козлят. Часто привозят одно-двухнедельных малышей со вздутием кишечника, которое может оказаться фатальным, если не оказать помощь.

— Часто приходится спасать от смерти?

Долго выхаживали кошку, выпавшую из окна дома, где находится наша клиника. Она была сломана вся. Хозяйка сразу сказала: у меня денег нет, я ее лечить не буду, делайте что хотите. Кошка долго была здесь, потом я долечивала ее дома. Животное осталось живо, хоть и в инвалидном состоянии.

Мы отдали ее хозяйке, однажды она записалась на прием, но так и не пришла. Больше мы ее не видели и не знаем как там кошка. Грустно, печально, но что делать.

К году кролика многие челябинцы накупили ушастиков

— С какими питомцами приходят?

— Кого только не заводят. Модно на новый год покупать или дарить символы года. А через два-три месяца их приносят с травмами. Например, кролик пугливое животное, которое может травмироваться в панике. В этом году со свинками не обращались, сейчас крысы будут, наверняка.

У Татьяны даже татуировка тематическая по названию клиники - «Три кота»Фото: Валентина ВАГАНОВА

Недавно приходили с иглистыми мышами — это обычные мышки, но у них жесткая густая шерсть и она очень колючая. Приносят енотов, сурикатов. Даже обезьян заводят. Не знаю, как их провозят, потому, что должны быть определенные условия, чтобы завести сюда приматов — ведь у нас с ними общие болезни.

Много видов черепах: мягкотелые, шипящие, гигантские, кожистые. Самый интересный момент был, когда мне принесли 47-килограммового удава.

— Как его донесли-то?

— В чемодане — обычном чемодане для полетов, жесткий который. Страшновато, потому что у питонов и удавов зубы направлены внутрь и, если схватит, назад пути нет: либо ждать пока надоест… или не надоест (улыбается). Поэтому в работе с животными важно знать, как правильно их зафиксировать, уточнять особенности.

Мы с сыном регулярно ходим по зоопаркам: для расширения кругозора. У животных физиология разнообразна и мне нужно с ней постоянно знакомиться.

Свою клинику можно оформить творчески, отмечает ТатьянаФото: Валентина ВАГАНОВА

— Как Вы относитесь к зоопаркам?

— Наш челябинский зоопарк меня радует. Передвижные я не одобряю, дельфинарии тоже — никогда не ходила и ребенку объясняю, потому это не хорошо.

Контактные зоопарки — почему бы и нет, если все делать по уму. У каждого животного должен быть документ, чип, постоянное меню, обработки. По котокафе не составила для себя мнения. Дело хорошее, но и мороки много, должны быть проведены все обработки и поставлены прививки. Кроме того, еда и «зоопарк» в одном помещении — разные вещи.

Кролик по имени Семен СеменычФото: Валентина ВАГАНОВА

— В челябинских парках предлагают фотографироваться с животными, состояние которых оставляет желать лучшего...

— К сожалению, в нашем законодательстве на этот счет большая дыра. Животные являются собственностью владельца, и он может делать с ними все, что захочет. Я бы не подошла и ребенку не позволила бы. Неизвестно как они обработаны и привиты.

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ:

1) Сделайте свой дом безопасным для питомцев

Квартира — среда обитания нас, людей, и таит много опасностей для животных. С наступлением тепла кошки застревают в евроокнах и часто погибают. Нередко они выпадают из открытых окон. Здесь один совет — закрывайте, когда уходите из дома.

Мелкие грызуны грызут все подряд. Ладно, если просто останетесь без интернета, а вот удар током бывает смертельным. Прячьте провода. А вообще всю мелкую живность я рекомендую выгуливать в манеже под присмотром — как маленького ребенка, их нельзя оставлять одних.

Птицы любят садиться на двери: не увидели, захлопнули и придавили. Опасны окна, потому что они не видят преграды — спасет обычная тюль. Старайтесь не допускать пернатых к зеркалам.

2) Прислушивайтесь к «тревожным звоночкам»

Как правило, все болезни дают о себе знать заранее. Мало кто может обратить внимание на однократный понос животного: ну с кем не бывает, пронесло. А это может быть признаком коронавирусной инфекции. Если животное пьет много воды, это может быть признаком почечной недостаточности или сахарного диабета.

Что-то случилось — не пожалейте времени и денег, принесите в любую клинику. Взяли нового питомца? Тоже не поленитесь показать ветеринару. Часто продают больных, ослабленных, не по возрасту. Обработка от паразитов нужна не только для них, но и для нас.

3) Не делайте домики из коробок

Захотели купить экзотическое животное — изучите, какой нужен террариум, свет, температура, влажность. Нормальный террариум — колоссальные затраты. Зверь может стоить три тыс. руб, а террариум 40 тыс. руб. А у нас почему-то принято считать, что черепаха должна жить в коробке.

Узнайте, что они кушают. Многие думаю, что ежики носят на иголочках грибочки и яблоки. Они — насекомоядные. Ежику нужны белок и клетчатка. Поймают мышонка — съедят и его.

4) Питание: по себе не судят

Мы всегда очеловечиваем животных и начинаем переносить на них свои потребности, в том числе разнообразное питание. Я — противник обычной еды. Разработкой корма, в котором соблюдено соотношение всех элементов, занимаются целые научные институты. Вы уверены, что сможете подобрать?

Поколение наших мам и бабушек привыкли считать, что хороший корм для кошек — мягкий, который продается в маленьких пакетиках. Я считаю, что основу рациона должен составлять сухой корм, на котором животное будет употреблять много воды. Мягкий корм можно использовать как лакомство.

Смотрите состав, а не на яркую упаковку. Самый лучший: белок ягненка 20%, без кукурузы и свеклы. В дешевых кормах вообще сухой рыбный жир.

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