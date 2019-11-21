Челябинский урбанист заступился за бабушек

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-21T06:49:17+03:00

А вы рискнете ступить на такой тротуар? Фото: сообщество "Челябинский урбанист".

На примере одного фото он показал, как старики рискуют жизнью из-за наплевательства чиновников

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Лев Владов выложил в сети фотографию бабушку, которая вынуждена идти по проезжей части улицы Коммуны. Тротуар в этом месте превратился в каток, и бабуля решила, что лучше рискнуть и сунуться на дорогу, чем стопроцентно разбиться на тротуаре для пешеходов.

Владов сетует, что забор, отделяющий тротуар от дороги, мешает трактору-снегоуборщику — его нужно сносить. А еще — переделывать водосток, чтобы лужи стекали в ливневку, а не застывали на тротуаре. Тротуар с уводом водостока могли сделать дорожники. Возможно, это можно было сделать в процессе капремонта, который прошел на Коммуны недавно, считает челябинский урбанист.

— Эту женщину не нужно кормить обещаниями. Ей нужна доступная среда еще вчера. Расскажите ей, что дорожники этой осенью потратили 650 млн на лампочки с гербом на фонарных столбах и 300 млн на декоративные экраны, — замечает Лев Владов.

Напомним, недавно челябинский урбанист выдвинул свою кандидатуру на должность главного архитектора города. Челябинцы также считают, что будет правильно назначить урбаниста Льва Владова на должность главного архитектора Челябинска. Об этом заявили 60% участников опроса «Комсомольской правды».

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ИСТОЧНИК KP.RU