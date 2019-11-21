2019-11-21T06:49:17+03:00
Общество

Челябинский урбанист заступился за бабушек

На примере одного фото он показал, как старики рискуют жизнью из-за наплевательства чиновников
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
А вы рискнете ступить на такой тротуар? Фото: сообщество "Челябинский урбанист".А вы рискнете ступить на такой тротуар? Фото: сообщество "Челябинский урбанист".
Изменить размер текста:

Лев Владов выложил в сети фотографию бабушку, которая вынуждена идти по проезжей части улицы Коммуны. Тротуар в этом месте превратился в каток, и бабуля решила, что лучше рискнуть и сунуться на дорогу, чем стопроцентно разбиться на тротуаре для пешеходов.

Владов сетует, что забор, отделяющий тротуар от дороги, мешает трактору-снегоуборщику — его нужно сносить. А еще — переделывать водосток, чтобы лужи стекали в ливневку, а не застывали на тротуаре. Тротуар с уводом водостока могли сделать дорожники. Возможно, это можно было сделать в процессе капремонта, который прошел на Коммуны недавно, считает челябинский урбанист.

— Эту женщину не нужно кормить обещаниями. Ей нужна доступная среда еще вчера. Расскажите ей, что дорожники этой осенью потратили 650 млн на лампочки с гербом на фонарных столбах и 300 млн на декоративные экраны, — замечает Лев Владов.

Напомним, недавно челябинский урбанист выдвинул свою кандидатуру на должность главного архитектора города. Челябинцы также считают, что будет правильно назначить урбаниста Льва Владова на должность главного архитектора Челябинска. Об этом заявили 60% участников опроса «Комсомольской правды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы тоже рискуете своим здоровьем и жизнью из-за плохого устройства дорог?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Челябинска неоднозначно отнеслись к первой женщине-мэру
Стало известно, сколько зарабатывает рядовой бухгалтер в Челябинской области
Алексей Текслер срочно выехал в Чебаркуль
Среди деревьев лошади и верблюды: автодорогу «Меридиан» огородят высоким забором
«Накинул удавку и увел»: в садах Магнитогорска снова убили собаку
«Автомобиль теперь — роскошь»: жители Челябинска высказались по поводу подорожания справки для водителей в 20 раз
В Челябинске снова началось потепление
«Знаковое событие для российского правосудия»: в Челябинске открылся новый суд
Чиновник, объявивший войну маршруткам в Челябинске, будет отвечать за экологию в Башкирии
«Жить было негде»: смертельно больной житель Челябинска стал звездой «Дома-2»
С такими «русалками» не утонешь: златоустовская «Уралочка» начала чемпионат страны с 10 побед
Шоумен из Челябинска сыграл нового героя сериала «САШАТАНЯ»
Кутюрье из Челябинска организовала яркую фотосессию для дам с королевским размером
Леса Челябинской области оборудуют видеокамерами
Челябинской области угрожает пневмония, которую очень трудно расслышать
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Челябинске мать малыша сама выписала ребенку «здоровую» справку
Накануне резкого скачка цен на услуги наркологов в Челябинской области закончились бланки
Защитник «Трактора» Эссе Виртанен рассказал, что скучает по жене Сусанне и двум домашним собачкам
Маленький Лева с больным сердцем выучил слово «доктор» и готовится к перелету из Челябинска в Санкт-Петербург
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Названа причина коммунальной аварии, из-за которой остался без тепла военный городок
В Челябинской области заброшенные пашни возвращают под поля
В Магнитогорске лиса разгуливала возле детского садика
Губернатор Алексей Текслер отправил чиновников в соцсети
«Получаю удовольствие»: хоккеист из Челябинска Евгений Кузнецов рассказал о жизни после скандала с кокаином