Среди деревьев лошади и верблюды: автодорогу «Меридиан» огородят высоким забором

СЕГОДНЯ 06:57 2019-11-21T06:57:28+03:00

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Челябинск подписал контракт на установку шумозащитных экранов вдоль автодороги «Меридиан» — от проспекта Ленина до развязки на Троицком тракте. Высоченный забор длинною в 5,5 километров обойдется городу в 214,4 млн рублей.

За работу возьмется частная строительная компания ООО «Геострой». Она выиграла конкурс на поставку и проведение монтажных работ.

В документах, которые размещены на сайте госзакупок, сказано, что экраны будут выполнены в темно-зеленом цвете. Кроме того, забор украсят декоративные элементы — силуэты лошадей, верблюдов и деревьев темно-бежевого цвета. Заборы будут высотой до трех метров и протянутся вдоль автодороги «Меридиан» на 5574 метра (это более 1800 секций).

Ранее горожане выступили с резкой критикой шумозащитных экранов. Власти города пообещали, что заборы будут устанавливать после того, как их одобрят в народе.

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ИСТОЧНИК KP.RU