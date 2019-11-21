2019-11-21T08:45:40+03:00
Общество

На должность главного архитектора Челябинска претендуют люди из Екатеринбурга

Город получил уже четыре заявки на конкурс
Лидия ПЕСКОВА
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Прежний архитектор лишился должности из-за розового фасада на площади Революции.Прежний архитектор лишился должности из-за розового фасада на площади Революции.
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Власти Челябинка получили уже четыре заявки на должность главного архитектора города. Об этом сообщил начальник пресс-службы мэрии Владимир Сафонов.

Есть информация, что два конкурсанта собираются приехать к нам из Екатеринбурга. Однако кто они и какова их программа преображения города, не раскрывается. Заявки на конкурс принимаются до следующей среды, 27 ноября. А уже в пятницу, 29 ноября, конкурсная комиссия собирается оценить претендентов заочно — специалисты будут разглядывать их портфолио и оценивать документы. А в вторник, 3 декабря, в мэрии состоится индивидуальное собеседование.

Первым на конкурс заявился челябинский урбанист Лев Владов, известный критикой действующих властей.

Место главного архитектора города освобождается после ухода Николая Ющенко. Его работой были недовольны многие, а последней каплей стал ремонт дома на площади Революции, который покрасили в розовый цвет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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