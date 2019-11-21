На должность главного архитектора Челябинска претендуют люди из Екатеринбурга
Власти Челябинка получили уже четыре заявки на должность главного архитектора города. Об этом сообщил начальник пресс-службы мэрии Владимир Сафонов.
Есть информация, что два конкурсанта собираются приехать к нам из Екатеринбурга. Однако кто они и какова их программа преображения города, не раскрывается. Заявки на конкурс принимаются до следующей среды, 27 ноября. А уже в пятницу, 29 ноября, конкурсная комиссия собирается оценить претендентов заочно — специалисты будут разглядывать их портфолио и оценивать документы. А в вторник, 3 декабря, в мэрии состоится индивидуальное собеседование.
Первым на конкурс заявился челябинский урбанист Лев Владов, известный критикой действующих властей.
Место главного архитектора города освобождается после ухода Николая Ющенко. Его работой были недовольны многие, а последней каплей стал ремонт дома на площади Революции, который покрасили в розовый цвет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
А вы доверили бы родной города варягам? И что бы вы поменяли во внешнем облике Челябинска?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU